¡Goleador un día, Papá Noel al otro! 'Lucho' Díaz comenzó a palpitar Navidad con divertido video

Luis Díaz está viviendo días inolvidables luego de que el pasado martes 5 de noviembre marcó su primer hat-trick por Champions League en el partido en el que el Liverpool venció 4-0 al Bayer Leverkusen en condición de local. El guajiro anotó el primero, el tercero y el cuarto gol de la noche a los minutos 61, 83 y 92.

De esa manera, tras convertirse en el hombre de moda de la última semana en Anfield, los 'reds' comenzaron a palpitar la Navidad con 'Lucho', el destacado extremo de la 'tricolor', y la dinámica que realizaron a través de las redes sociales se volvió tendencia y le causó múltiples sonrisas a los hinchas.

En video: así fue como Luís Díaz empezó a palpitar la Navidad en Liverpool

Aprovechando que 'Lucho' se ganó un balón después de celebrar en tres oportunidades en el último partido de Champions League, Liverpool le propuso la dinámica de envolver uno con papel regalo para, posiblemente, regalarlo entre los fanáticos 'reds'.

"Lucho tiene su propio balón del partido... ¿pero podrá envolver uno?", escribió el club inglés en su cuenta de X. Además, acompañó el post con emoticones de un balón y un regalo.

En la dinámica, 'Lucho' tenía que cumplir el papel de Papá Noel y, por lo tanto, le correspondía envolver el balón en papel regalo en tiempo récord. En ese sentido, inició cortando la cantidad que necesitaba para cubrir todo el esférico y, en medio del proceso, no solo actuó lo más rápido que pudo, sino que, acorde a su personalidad, dejó en el aire comentarios alegres y graciosos.

"No, no, no, es muy difícil", afirmó en medio de risas en una parte del video que publicó el Liverpool en sus redes sociales. Además, tras ver cómo iba quedando su envoltura, exclamó repetidos 'wow' para demostrar asombro y orgullo por su performance durante la dinámica.

¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool de Luis Díaz?

El próximo partido del Liverpool será por Premier League y su rival será el Aston Villa de Jhon Jader Durán. Previo a este encuentro, los 'reds' son líderes con 25 puntos y los 'villanos' marchan en la sexta posición con 18 puntos.

El partido será el sábado 9 de noviembre a las 3:00 de la tarde de Colombia y se disputará en Anfield, la mítica cancha del Liverpool.