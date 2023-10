Marcelo Bielsa advirtió a la Selección Colombia: "Vamos a atacar y no especularemos"

El próximo jueves 12 de octubre, la Selección Colombia recibirá a su similar de Uruguay para disputar la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los 'charrúas' tuvieron un debut excepcional contra Chile, combinado al que derrotaron por 3-1; sin embargo, perdieron contra Ecuador. Por esta razón, Marcelo Bielsa pretende recuperar los puntos perdidos en el Metropolitano.

Bielsa se ha enfrentado en repetidas ocasiones a la 'tricolor', cuando desempeñó el cargo de entrenador de Argentina y Chile. Nunca ha perdido en territorio colombiano y, curiosamente, disputó partidos en las tres sedes que ha tenido el combinado patrio en los últimos años: Barranquilla, Bogotá y Medellín.

'El Loco' solo ha perdido un partido oficial contra Colombia, ocurrió en la fase de grupos de la Copa América 1999. Su récord total contra la 'amarilla' es de: seis triunfos, un empates y dos derrotas (la otra ocurrió en un amistoso). El experimentado entrenador rosarino, de 68 años, tiene un plan para lograr un buen resultado en el 'coloso de la Ciudadela', estadio en el que planea corregir los errores que presentaron contra la 'Tri'.

¿Cuál es el plan de Marcelo Bielsa contra la Selección Colombia?

"Intentaremos que el partido con Ecuador, como antecedente cercano e inmediato, superar dificultades que venimos enfrentando. Las dificultades que vamos a encontrar van a ser similares que contra Ecuador. Vamos a intentar de protagonizar, de atacar, de jugar en campo rival, de no especular. Evitar que pase contra Colombia algo similar a lo que pasó contra Ecuador: jugar en propio campo, delante de nuestra área, cediendo la pelota y el protagonismo. Esas cosas son el contrario que lo que yo imagino y lo que trato de conseguir. Cada partido de Eliminatoria tiene un peso muy grande, por eso lamente perder un partido ganable (vs. Ecuador)", empezó diciendo el estratega argentino durante una rueda de prensa.

Marcelo Bielsa analizó la derrota contra Ecuador

"En el partido contra Ecuador, por supuesto que me sentí responsable de una derrota que fue justa. Lo que me preocupó de esa actuación era que estábamos claramente en condiciones de ganar ese partido y no merecimos hacerlo. Después de jugado, me pareció un partido que era muy accesible para nosotros y eso aumenta la forma en que evalúo lo que estoy observando. Fue justo que le rival haya ganado el partido; pero también tengo la obligación de encontrar los motivos. Desde mi punto de vista Uruguay es un equipo que tiene un aporte muy grande en aspectos de dinámica, movilidad, ritmo, asociación colectiva para la elaboración del juego. Tiene jugadores técnicamente muy aptos para aspirar a protagonizar y ganar los partidos alrededor de esa estructura. Bajó el rendimiento físico, en comparación al partido contra Chile. Explosividad y potencia, factores claves para el equipo, fueron los que más debilitados estuvieron", concluyó.