Once Caldas sumó un gran punto en Ibagué y se le acercó a Santa Fe: vea los goles vs. Tolima

Este domingo 12 de mayo, Once Caldas visitó a Deportes Tolima para disputar un partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-I. Los dirigidos por Hernán Darío 'El Arriero' Herrera se llevaron un valioso punto del Estadio Manuel Murillo Toro, tras empatar 1-1. Dayro Moreno y James Aguirre se 'robaron' todas las cámaras en Ibagué.

El partido terminó empatado; sin embargo, el 'blanco blanco' lo sintió como un triunfo y terminó celebrando el positivo resultado con la multitudinaria afición 'tricolor' que se desplazó a la 'Capital Musical de Colombia'. Los dirigidos por David González empezaron el duelo con el 'pie derecho', pues rápidamente se pusieron al frente en el marcador.

Al minuto 15', Eduardo Sosa asistió a Alex Stik Castro, quien dribló a un defensor de Once Caldas y definió con categoría ante la salida de Aguirre. Los locales tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja; no obstante, no supieron aprovecharlas y los 'albos' encontraron la igualdad. Al 64', Bismarks Santiago sancionó pena máxima a favor de la visita, luego de una revisión en el VAR, el cual comandó Mauricio Pérez.

Moreno Galindo se encargó del cobro, engañó a Neto Volpi y mandó el balón al fondo de la red. El delantero tolimense anotó en la tierra que lo vio nacer y llegó a 10 dianas en el apertura. Cabe resaltar que el exjugador del Steaua Bucarest venía de festejar en el triunfo (2-0) contra La Equidad.

James Aguirre se 'vistió' de héroe en el Tolima vs. Once Caldas

Al minuto 85', Castro filtró un pase y el balón impactó el brazo de un defensor de Once Caldas. Santiago no lo dudó dos veces y señaló el punto blanco. Carlos Manuel Cortés tomó el balón y remató al palo izquierdo del arquero bumangués. Aguirre fue a ese lugar y atajó el disparo. ¡Lamento en el Murillo Toro!

Así las cosas, Once Caldas llegó a 4 puntos y quedó a dos de Independiente Santa Fe, que en primer turno venció 2-0 al cuadro 'asegurador'.

Deportes Tolima 1 - Once Caldas: resumen y goles