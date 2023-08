Mayra Ramírez sigue dando de qué hablar en el Mundial 2023: ídolo del Arsenal la llenó de elogios

La Selección Colombia Femenina cumplió su primer objetivo: clasificar a los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. La 'tricolor' logró esta meta con creces, pues ganó el Grupo H y logró un histórico triunfo contra Alemania. Mayra Ramírez es una de las artífices de esta notable actuación y un exdelantero del Arsenal reconoció su magnífica y silenciosa labor en el terreno de juego.

Ramírez, quien actualmente milita en el Levante, ha jugado los 90 minutos en los tres partidos del combinado nacional. Su despliegue físico ha sido admirable, por lo cual equipos como el PSG y el Lyon han mostrado su interés en la delantera, de 24 años, así lo confirmó la periodista Carolina Pineda.

A pesar de que la exatacante de Independiente Santa Fe no ha podido convertir, ha potenciado a sus compañeras. La número '9' de Colombia ha combatido mano a mano con las defensoras rivales y en términos futbolísticos, se ha encargado del 'trabajo sucio'.

A la atacante oriunda de Sibaté le han reconocido su talento y potencial desde diferentes sectores. Recientemente, Ian Wright, un ídolo del Arsenal y Crystal Palace, elogió a Ramírez.

"Mayra Ramírez fácilmente una de las mejores 9 del torneo. Movimiento. Enlace para jugar", dijo Wright, quien jugó 269 partidos con los 'gunners', en los cuales se reportó con 168 goles y 12 asistencias.

