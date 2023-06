Medellín quedó eliminado, tras empatar 0-0 con un Boyacá Chicó que sigue 'en la pelea'

Este sábado 3 de junio, Independiente Medellín recibió a Boyacá Chicó en un duelo válido por la cuarta fecha del Grupo B, de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2023-I. El DIM llegó urgido de una victoria, pues en sus tres primeras salidas solo había sumado un punto. Por su parte, los dirigidos por Mario García llegaron a la capital antioqueña con la intención de sumar para no perderle la pista a Millonarios, el líder de la zona.

Sin embargo, los equipos no se sacaron diferencias y al final se repartieron los puntos, tras un disputado 0-0. El 'Rojo de la Montaña' intentó abrir el marcador por diferentes vías, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Con esta igualdad, el 'rojo' paisa quedó matemáticamente eliminado del cuadrangular.

Partido de 'ida y vuelta'

Medellín no reaccionó a tiempo y no pudo evitar su eliminación. Luciano Pons, Edwuin Cetré Déinner Quiñones fueron los más insistentes, pero una y otra vez respondió con creces Rogerio Caicedo, guardavallas de la visita. En los minutos finales, el Chicó tuvo opciones de reclamar la victoria, pero Geimer Balanta y Elkin Mosquera no estuvieron precisos.

Por su parte, los de Boyacá extendieron sus posibilidades de llegar a una final, después de 15 años. Recordemos que la última vez que los 'ajedrezados' se clasificaron a un duelo definitivo fue en el 2008-I, semestre en el que conquistaron su única estrella al vencer al América de Cali en la tanda de penaltis.

¿Cuándo volverá a jugar Boyacá Chicó en los cuadrangulares finales?

El equipo boyacense volverá a jugar el próximo domingo 11 de junio, en la que será una fecha decisiva para seguir soñando con la gran final. Ese día, recibirán a Millonarios en La Independencia, a partir de las 6:30 p.m. (hora de nuestro país).