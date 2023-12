Jarlan Barrera posó con Duván Vergara y le 'llovieron' memes al samario por su peso: "Parece Ñejo"

Duván Vergara, quien se encuentra en vacaciones tras la eliminación de Santos Laguna de la Liga MX, viajó a Medellín para practicarse un procedimiento en sus dientes y, de paso, se encontró con Jarlan Barrera. El jugador que tiene contrato vigente con Atlético Nacional se tomó una fotografía con su ex compañero en Rosario Central.

Vergara llegó a los 'canallas' procedente de Envigado, siendo una de las grandes promesas del fútbol colombiano. Por su parte, Barrera le puso fin a una etapa con Junior de Barranquilla que tuvo un cierre 'amargo' tras haber perdido la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Paranaense.

Ambos jugadores sufrieron un 'calvario' en Argentina y el ex jugador del América llegó a revelar que fue estafado. "Desde el comienzo fue malo. Me dijeron que me iba a ganar un sueldo y terminé ganándome otro. Decían que yo tenía la rodilla mala, que supuestamente tenía los meniscos jodidos, pero que eso no me impedía jugar, aunque si me lesionaba de eso me quitaban la mitad del sueldo. Era más que todo como un negocio", señaló Vergara en una conversación con Carlos Arango.

El gran gesto de Jarlan Barrera con Duván Vergara

"Jarlan llegaba de Junior y tenía ahorritos. Ya cuando conseguimos un apartamento él me ayudó y nos compró licuadora, televisor. Yo no estaba bien. Mi corazón estaba mal porque no jugaba, no me pagaban, a veces no tenía ni para comer y Jarlan era el que me ayudaba", agregó en la entrevista mencionada anteriormente.

Pues bien, los roles cambiaron y ahora es Barrera quien tiene un futuro incierto. Después de fallar ese penalti contra Millonarios en la final de la Liga BetPlay 2023-II, el samario no fue tenido en cuenta por William Amaral y Jhon Jairo Bodmer, los entrenadores que llegaron al banquillo 'verdolaga' tras la salida de Paulo Autuori. El exjugador del 'tiburón' no está en su mejor forma física y se le ha visto disputando encuentros de torneos amateurs.

Memes a Jarlan Barrera por la foto con Duván Vergara

En la fotografía que compartió el jugador con pasado en las inferiores de La Equidad recibió todo tipo de comentarios. "¡Jarlan con ese peso ya se parece a Ñejo!"; "parece un buñuelo que tristeza verlo así, tan dejado físicamente"; "Jarlan parece un hámster"; "El bueno de Jarlan Barriga"; "Grande Jarlan. Haciéndole un homenaje a Ronaldo el fenómeno finalizando su carrera".