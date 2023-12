De Colombia y el exterior: las ofertas que tendría Jarlan Barrera sobre la mesa

En Atlético Nacional todavía se sienten los efectos colaterales que dejó la derrota contra Millonarios en la final del semestre pasado de la Liga BetPlay. Desde entonces, ha cambiado de entrenador dos veces y varios jugadores han salido y seguirán saliendo para el 2024.

También hay otros que han sido borrados de manera contundente por el club, y ese es el caso de Jarlan Barrera, quien se puso la camiseta 'verdolaga' por última vez en dicha final el pasado 24 de junio. A partir de ahí no ha vuelto a tener minutos con el equipo.

Atlético Nacional rescindirá el contrato de Jarlan Barrera

El volante samario tomó la decisión de no jugar más en Nacional, y ante la nula aparición de ofertas a mitad de año, se tuvo que quedar, pero fue apartado de manera definitiva. La situación no cambió con los meses, de hecho, el jugador se entrenó por diferenciado y se le ha visto jugando partidos recreativos con amigos con estado físico que no es el idóneo para un profesional.

Cansado de ese 'tire y afloje', Atlético Nacional tomará la decisión de separar caminos de una vez por todas y rescindirle el contrato, por mutuo acuerdo, a Jarlan Barrera. Su bajo rendimiento impide que lleguen ofertas formales como las que desea el club paisa, por lo que prefieren prescindir de uno de los salarios más altos del plantel.

Las ofertas que tiene Jarlan Barrera

Con esa situación, Barrera ya tendría pretendientes en el horizonte que estarían dispuestos a contratarlo para el 2024. Los primeros rumores indican que Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga serían los más interesados en sus servicios.

Por un lado, el 'azucarero' saldrá de varios jugadores con contratos altos para hacer 'mella' a su grave crisis económica, y por está apuntando a jugadores jóvenes, de bajo perfil o que no tengan minutos y busquen continuidad. En tanto, el 'leopardo', ahora bajo la batuta de Rafael Dudamel, quiere cumplir las exigencias de su DT y traer futbolistas que le den un salto de calidad al equipo para, por lo menos, clasificar a cuadrangulares.

Además, desde Ecuador también han reportado intereses por Jarlan Barrera. Todo indica que Aucas, actual equipo de Yerson Candelo, estaría detrás del volante samario de 28 años.