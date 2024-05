Juan Pablo Vargas, con el 'orgullo herido': "Millonarios no quiere hacer el ridículo en Brasil"

Millonarios quedó oficialmente eliminado de todo torneo internacional. La goleada (4-0) de Flamengo a Bolívar finiquitó cualquier atisbo de esperanza para el equipo dirigido por Alberto Gamero en los torneos Conmebol. A pesar del duro revés deportivo, Juan Pablo Vargas tiene el deseo de hacer una buena presentación en el Maracaná y terminar de buena manera su participación en la Copa Libertadores 2024.

El conjunto 'embajador' no pudo demostrar su mejor versión en la edición 65 de 'la gloria eterna' y prolongará su ausencia en los octavos de final (no se clasifica desde 1997). Millonarios se reportó con un decepcionante saldo de tres empates de local y dos derrotas de visitante. El triunfo le ha sido esquivo en este torneo, situación que le costó la eliminación y miles de dólares.

El central costarricense, quien jugó los 90' en todos los partidos, quiere ir a competir a Río de Janeiro. Vargas sabe que será Gamero quien decida que nómina presentará contra el 'mengão', teniendo en cuenta que su objetivo principal será el título de la Liga BetPlay 2024-I.

Los 'albiazules' jugarán dos partidos contra Atlético Bucaramanga y uno ante Deportivo Pereira antes de verse las caras con Flamengo. Recodemos que su último partido por el Grupo E se llevará a cabo el próximo martes 28 de mayo, a partir de las 7:00 p. m. (Colombia).

Juan Pablo Vargas quiere plantarle cara a Flamengo

"En realidad no sé quién vaya a jugar porque falta mucho para eso y nosotros no somos los que lo decidimos. Sea el que sea, va a tener que salir con el orgullo, orgullo herido también. No nos vamos a lavar la cara con ese partido, por supuesto que no. Ya lo que dejamos de hacer lo dejamos de hacer", empezó diciendo el zaguero 'tico', en una conversación con 'Marca'.

Millonarios "no quiere hacer el ridículo" contra Flamengo

"Por lo menos terminar el torneo de una forma digna, no queremos hacer el ridículo en Brasil, para nada, eso no nos gusta a nosotros. Va a ser un partido complicado, porque sin aspiraciones de clasificar. Todos los partidos, así uno esté eliminado, tiene que jugarlos como debería jugar cualquier partido", concluyó.