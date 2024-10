"Destruyó mi vida": joven atropellado por Alfredo Morelos rompió el silencio

El pasado miércoles 23 de octubre ocurrió un lamentable accidente de tránsito en el que se vio involucrado el futbolista Alfredo Morelos, quien chocó contra un motociclista en la vía Guarne-Antioquia y le causó graves heridas, encontrándose el jugador en estado de embriaguez.

De acuerdo con la información de las autoridades, Alfredo Morelos registró grado dos de alcoholemia dicho miércoles sobre las 7:00 a.m.

Después de una semana, Sebastián Dávila, el joven motociclista que resultó gravemente herido en el accidente, habló por primera vez acerca de lo ocurrido y se pronunció respecto al comunicado que publicó el futbolista en sus redes sociales en sus últimas horas, en el que señaló que había estado acompañando al conductor de 27 años en su proceso de recuperación.

Dávila presentó múltiples fracturas en sus dos piernas, en una de sus manos y en las costillas. Además, tiene fisuras internas, por lo que los especialistas del Hospital San Vicente Fundación en Rionegro le dijeron que por lo menos estará un mes más hospitalizado.

En diálogo con MiOriente, el motociclista indicó que ese accidente le destruyó prácticamente su vida, pues desconoce si va a volver a caminar de manera común y corriente.

“En el momento del accidente nunca me enteré (que se había estrellado con Alfredo Morelos), tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora”, dijo inicialmente.

“Tengo 27 años, soy técnico en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro, el día del accidente yo iba para el trabajo. La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”, agregó.

“Dicen que estoy muy delicado, debo estar monitoreado las 24 horas del día, también he perdido mucha sangre”.

Respecto a las palabras de Alfredo Morelos, en las que aseguró que ha estado comprometido en apoyar su recuperación, Sebastián dijo: “Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”.

Su pareja sentimental Natalia Gutiérrez también habló con el medio mencionado y aseguró que el jugador intentó huir al momento del accidente. “Sabemos que el carro del jugador quedó así. destrozado, porque intentó huir arrastrando la motocicleta, por fortuna la comunidad que estaba en el sitio lo paró”.

“Yo estuve cara a cara con él y nunca se disculpó, nunca me dijo nada. Me dio rabia leer el comunicado que sacó ayer, diciendo que nos ha estado acompañando, cuando eso es totalmente falso, me partió el corazón leer eso, él cree que puede pasar por encima de los demás”, concluyó.

Después de estas declaraciones se espera un nuevo pronunciamiento por parte del futbolista, quien todavía no ha sido convocado por su equipo profesional después de la bochornosa situación.