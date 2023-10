Vélez elogió al nuevo DT de Nacional: "Mejor prospecto que tiene la dirección técnica de Colombia"

Este lunes 9 de octubre, Atlético Nacional sorprendió a propios y extraños luego de anunciar la salida de William Amaral del banquillo 'verdolaga'. La institución antioqueña "tomó la decisión de hacer un cambio en la dirección técnica del equipo" y contrató a Jhon Jairo Bodmer, quien estaba encargado de las Divisiones menores del club. Carlos Antonio Vélez, comentarista de Canal RCN, celebró esta decisión.

Amaral tuvo una etapa corta en Nacional, club al que llegó siendo el asistente técnico de Paulo Autuori. Después de perder la final contra Millonarios, el actual director deportivo de Cruzeiro dio un paso al costado y el brasileño quedó al mando.

El timonel oriundo de Rio de Janeiro recibió a esta escuadra en los octavos de final de la Copa Libertadores, fase en la que sufrió una dolorosa remontada que protagonizó Racing Club (llegaron al Cilindro con una buena ventaja, tras ganar 4-2 en el Atanasio Girardot; sin embargo, en Avellaneda perdieron 3-0).

Amaral tuvo un buen rendimiento a nivel local con Nacional

Ya afuera del torneo internacional, Amaral se concentró en los torneos locales. Hace poco avanzó a las semifinales de Copa Colombia, donde Nacional fue emparejado con Deportivo Pereira. En el 'todos contra todos' del clausura, dejó al equipo prácticamente clasificado a los cuadrangulares, pues actualmente milita en el cuarto puesto, con 27 unidades.

Sin embargo, las directivas del 'rey de copas' consideraron que era tiempo de un cambio. Así las cosas, Amaral se fue de la capital antioqueña con un saldo de 13 triunfos, 3 empates y 6 derrotas. Jhon Jairo Bodmer será su sucesor y hay grandes expectativas por lo que pueda hacer para que el equipo se 'saque la espina' por la final perdida contra los 'azules'.

El joven entrenador bogotano, de 41 años, ha conseguido grandes logros que respaldan la confianza que tuvo Nacional. Dirigió a Tigres de 2010 a 2018, llevando a este equipo a la Primer División (2017). Pasó por Jaguares y Valledupar, antes de que Luis Fernando Suárez le ofreciera el puesto de asiste técnico de la Selección de Costa Rica en el Mundial de Catar 2022 y la Copa de Oro.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez del nuevo entrenador de Nacional?

"Se habían demorado mucho. Amaral no será más el DT de Atlético Nacional. La idea era aguantarlo hasta final de año pero no daba para nada más. Afortunadamente, hace poco se llevaron al mejor prospecto que tiene la dirección técnica de Colombia. John Jairo Bodmer apunta a cosas grandes si no lo da por la moda de atacar sin defender. Está muy bien preparado y ha hecho el curso completo. ¡De menos a más! Hasta Mundial tiene. ¡Fue asistente de Costa Rica en el Mundial de Catar!", señaló el periodista en su cuenta de 'X'.