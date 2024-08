Exclusivo: Nairo Quintana, contundente sobre sus posibilidades en La Vuelta España

Nairo Quintana disputa actualmente la Vuelta España 2024 y el pedalista boyacense habló un par de meses atrás en exclusiva con Noticias RCN acerca de lo que espera de la cerra ibérica, lo que fue su participación en el Giro de Italia, su relación con Tadej Pogacar, el amor que tiene por Colombia e incluso reveló de qué equipo es hincha en el fútbol colombiano.

El pedalista colombiano es uno de los más queridos y más grandes de la historia de Latinoamérica habiendo ganado el Giro de Italia (2014), la Vuelta a España (2016) y ocupando podio en el Tour de Francia (2013-2015-2016).

Su carrera profesional ha sido brillante, pero más importante y lo que más valoran los colombianos es como Nairo Quintana siempre lleva presenta su bandera tricolor por todos los lugares del mundo que recorre en su ‘caballito de acero’ y en esta oportunidad el pedalista se mostró muy contento de volver a las principales carreras del mundo luego de los momentos complicados de vivió por lesiones y problemas legales.

Nairo y la etapa Reina del Giro de Italia

Respecto a lo que fue su participación en el Giro de Italia, su etapa Reina y cómo Tadej Pogacar se impuso en ella finalmente, Nairo Quintana señaló:

“Hay muchos sentimientos encontrados. Emocionado porque la etapa Reina del Giro de Italia, una etapa que tenía más de 5.500 – 5.700 metros de desnivel, podría llegar a disputarla. Me ganaron, eso fue lo que no me alegró mucho, pero sentirme muy bien sobre la bicicleta me llenó de mucha alegría”.

Nairo Quintana, el ídolo de Tadej Pogacar

“Fueron palabras bonitas. Yo decía que me había hecho sentir viejito, pero en el buen sentido de la palabra, buen muchacho y cuando uno tiene que ganar tiene que aprovechar y eso lo está haciendo él, está disfrutando sobre la bicicleta como nosotros lo hicimos en la buena época”.

“No me he encontrado en los mejores momentos este año. Tuve un covid-19 bastante fuerte, luego una lesión fuerte y eso hizo que no haya llegado en la forma que hubiese querido. Espero poder encontrar nuevamente esa forma y poder seguir disputando carreras”.

Ídolo colombiano

“Cada vez un poco más. Me llena de mucha alegría y orgullo poder transmitir lo que somos los colombianos. Soy un colombiano de a pie, que usa sombrero, que usa su ruana. Tratamos de transmitir lo que es el colombiano y eso ha sido Nairo Quintana”.

La Vuelta España

“En el momento no es realmente un compromiso, aunque he tenido buenos número y me he sentido bien. Tengo que tomar nuevamente la confianza. Después del Giro de Italia lamentablemente me rompí parte de la mano derecha y han sido puntos que no gustan, porque aunque quieras salirte de la ropa, la mala suerte está ahí”.

“He sentido buen cuerpo, tengo la motivación y estoy como un niño que nuevamente entra a un gran equipo”.

Gran Fondo Nairo Quintana

“Es un motivo de orgullo ver como el Gran Fondo se consolida cada año. Ver a la cantidad de personas que les llegamos cada día. Tenemos total inclusión el primero el Gran Fondo, tenemos el medio Fondo para los que tienen menos tiempo para entrenar y luego una categoría base que lo llamamos el retador que se trata que un amigo reta al otro a montar bicicleta”.

Finalmente, el boyacense se animó a hablar un poco del fútbol colombiano. Manifestó su alegría por el título del Atlético Bucaramanga en el último semestre que se jugó y afirmó que últimamente ha hinchado mucho por Patriotas, pues el club de Tunja lo ayudó mucho con sus sedes de recuperación para las lesiones que sufrió un par de meses atrás.