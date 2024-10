Nico Echavarría se embolsó casi 7 mil millones de pesos tras ganar el Zozo Championship

En la noche del sábado pasado, Nico Echavarría se proclamó campeón del Zozo Championship 2024 y sumó su segunda victoria en el PGA Tour. El golfista antioqueño brilló en el Accordia Golf Narashino Country Club (Inzai, Japón) y reclamó un 'jugoso' cheque. Este logro deportivo le otorgó cupos en las próximas ediciones del Masters de Augusta, el PGA Championship, The Players Championship y el Sentry Tournament of Champions.

Echavarría lideró el torneo de principio a fin y levantó los brazos en territorio nipón. En las primeras dos rondas entregó tarjetas de 64 (-6) golpes y se hizo con el liderato para afrontar el fin de semana. La tercera ronda la completó con 65 (-5) impactos y cosechó una ventaja de dos golpes respecto a Justin Thomas, exnúmero 1 del mundo y ganador de dos 'majors'.

Pues bien, compitió mano a mano con 'JT' y Max Greyserman. Cerró la última vuelta con un birdie en el hoyo 18 y finalizó con -20. Echavarría entró a una exclusiva lista y se convirtió en el sexto ganador de este certamen. Ya lo habían conquistado Tiger Woods, Patrick Cantlay, Hideki Matsuyama, Keegan Bradley y Collin Morikawa.

El 'cafetero' aseguró su membresía en el circuito hasta finales de 2026.

¿Qué dijo Nico Echavarría tras su triunfo en el Zozo Championship 2024?

"Es surrealista, este momento es muy especial. Ha sido un buen año para mí, simplemente no había tenido ese resultado top, pero he sido consistente y he aprendido mucho este año", empezó diciendo el golfista paisa, de 30 años.

"Este era un recorrido muy exigente, con muchos hoyos complicados, conseguí usar aquello a mi favor y fui capaz de asegurarlo y derrotar a dos jugadores increíbles", concluyó.

Nicolás Echavarría: así se repartió la bolsa del ZOZO Championship 2024

1: Nico Echavarría, -20/260, $1,530,000 USD (6.6 mil millones de pesos)

T-2: Justin Thomas, -19/261, $748,000

T-2: Max Greyserman, -19/261, $748,000

4: Rickie Fowler, -17/263, $408,000

5: Kurt Kitayama, -15/265, $340,000

T-6: J.J. Spaun, -13/267, $266,050

T-6: Yuta Sugiura, -13/267, $266,050

T-6: Si Woo Kim, -13/267, $266,050

T-6: Eric Cole, -13/267, $266,050

T-6: C.T. Pan, -13/267, $266,050

T-11: Taylor Moore, -12/268, $204,000

T-11: Jhonattan Vegas, -12/268, $204,000