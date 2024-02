Con gol bastante polémico, Bucaramanga igualó a un gol contra el Once Caldas

Atlético Bucaramanga y Once Caldas protagonizaron uno de los juegos más polémicos de la quinta jornada del fútbol colombiano, luego de que el gol de la igualdad del equipo ‘Leopardo’ fuera ensuciado por una supuesta falta del equipo amarillo, haciendo que todo el cuerpo técnico del equipo 'blanco blanco' mostrara su inconformismo con la terna arbitral.

En los primeros minutos de partidos, ambos equipos se mostraron bastante tímidos para ir en busca del marcador, pues a pesar de que las escuadras necesitaban los puntos, no querían arriesgan e hicieron que el juego se tornara bastante pesado y aburrido para todos los aficionados que asistieron al estadio Alfonso López.

En la media hora del partido, Once Caldas tuvo la opción más clara del compromiso, luego de un error de salida del Bucaramanga y que le quedó la pelota a Aldair Quintana, quien no tuvo un gran control de pelota, corriendo el riesgo para que Santiago Mera (jugador Once Caldas) mandara la pelota al fondo de la red.

Ya el segundo tiempo tuvo más emociones que la primera mitad. El equipo que tomó la iniciativa fue Once Caldas, que en los primeros minutos de la parte complementaria tuvo un gran remate de Mateo García, el cual pasó muy cerca por la portería defendida por Aldair Quintana, quien siguió la trayectoria de la pelota.

Luego de insistir en varias oportunidades, Once Caldas logró abrir el marcador en el minuto 72, luego de una gran jugada colectiva que terminó un gran remate de Dayro Moreno, que con un fuerte disparó venció la portería del equipo ‘Leopardo’, logrando así poner la primera alegría del compromiso.

Después del gol, Once Caldas no levantó el pie del acelerador y en el minuto 81, Dayro Moreno tuvo la oportunidad para alargar la ventaja, pero una gran reacción de Aldair Quintana evitó la oportunidad de que el tolimense se acerque cada vez más récord que tiene en la actualidad Sergio Galván Rey.

El gol del Bucaramanga llegó tras un insólito error de la zona defensiva del Once Caldas, la cual terminó en un fuerte choque entre Aguirre y Jorge Cardona, haciendo que el guardameta de Manizales soltara la esférica y se la dejara a Jhon Córdoba para que la mandara al fondo de la red. A pesar de la revisión del VAR por posible falta, el juez central dio el gol.

Con el empate, Bucaramanga se ubica en la séptima posición con ocho unidades, mientras que Once Caldas es 14° con seis puntos.