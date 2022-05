Madre de Luis Díaz: “El mejor regalo son esos goles de él”

Luis Fernando Díaz es uno de los deportistas colombianos que más ha marcado historia en lo que va de este 2022.

El colombiano oriundo de La Guajira hace parte del reconocido equipo de futbol, Liverpool de la Premier League de Inglaterra.

En diálogo con Noticias RCN, los padres de este gran jugador hablaron sobre la comunicación que mantienen con él diariamente.

“Bueno yo apenas me levanto le escribo y le doy su bendición y él enseguida me regresa la llamada, me avisa cuando va a entrar a la cancha. Me dice que gracias por los mensajes que le mando”, señaló Silenis Marulanda, mamá de ‘Lucho’.