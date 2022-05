Luis Díaz, Santos Borré y Sinisterra: comandantes de nueva generación dorada de Colombia

Ese cuento de que en la Selección Colombia no hay recambio para el proceso que va a encarar las eliminatorias del Mundial de 2026 está mandado a recoger. Con Falcao García en el ocaso de su carrera y el declive futbolístico de James Rodríguez, muchos miraban con temor, o preferían no mirar, el horizonte que se le avecina a la 'tricolor' porque siempre estuvo el interrogante ¿y ahora quién?.

Sí, siempre se ha sabido que Colombia ha tenido jugadores de una técnica y calidad excelsa, pero como siempre se quiere más, existía cierta incertidumbre si el futuro traería superestrellas mundiales capaz de llegar a lo más alto de la élite del fútbol, como lo hicieron Falcao y James en su momento.

Luis Díaz, el nuevo 'capo'

El tiempo le dio la razón a los que siempre miraron el futuro con pinzas y se mostraron cautos a la hora de escuchar esos comentarios de "¿y ahora qué?". Calidad hay, solo faltaba explotarla. Para la muestra, una imagen, y qué mejor que la que deja Luis Díaz cada fin de semana en Liverpool, que en tan solo tres meses en su nuevo equipo, su nombre es coreado en el mítico estadio de Anfield y está ad portas de jugar su primera final de Champions Legue. ¡No joda!

Liverpool, Anfield, Premier League, Jürgen Klopp, el You'll Never Walk Alone de fondo. Todo ese ambiente hace que los reflectores alumbren a Díaz, pero él no es el único salvavidas. Para la alegría de todos, lo que se viene en el futuro, promete ser una bomba para la Selección Colombia. El que vive, es el que goza.

Sinisterra ya habla fuerte

Muy pocos tendrán en su memoria el Mundial sub-20 de Polonia en 2019. Quizás, la figura de Juan Camilo Hernández hizo opacar el brillo de Luis Sinisterra en el frente de ataque. En ese entonces, era una promesa de nuestro país, que con un puñado de partidos en Once Caldas pegó el salto al Feyenoord de Países Bajos. Una grave lesión de rodilla lo borró del mapa por un tiempo, pero luego, la revancha vino con una explosión sublime.

El '7 bravo', más bravo que nunca, volvió con toda en este temporada, en la que lleva 23 goles en 46 partidos y espera levantar su primer título como profesional en un marco inmejorable: la Conference League, la naciente competencia europea de tercer orden a nivel de clubes, detrás de la Champions y Europa League.

Dicen las malas lenguas, que el Atlético de Madrid, Barcelona, Napoli y algunos grandes de la Premier League, han puesto sus miradas en Sinisterra y es que viendo su explosión, más el ejemplo de Luis Díaz en Liverpool, no sería nada extraño que en el verano que se avecina termine recalando en un gigante del 'viejo continente'. ¿Por qué no?

El destape del goleador

No importa dónde, pero el camino en la Selección Colombia está así: Díaz por una banda y Sinisterra por la otra. Pero a la dupla electrizante de los 'Luchos' por los extremos le hace falta un '9' goleador para completar el tridente de infarto y ese es precisamente uno que desde sus inicios en los equipos juveniles fue tildado como el 'nuevo Falcao'.

Un poco injusto ese 'mote' porque hizo que a Rafael Santos Borré lo criticaran incesantemente por su falta de olfato goleador -en ocasiones- y que son habituales en todo delantero (el mismo 'tigre' las ha tenido).

En River Plate también lo crucificaron al principio por ese aspecto y porque fallaba goles increíbles. Esto último sí puede ser cierto y ha sido la gran falencia a corregir por el delantero barranquillero, que de hecho, también volvió a pasar por una sequía en su nueva etapa en Frankfurt y en el último año en Selección Colombia.

El inicio en Alemania fue duro para Santos Borré, pero no hay mal que dure cien años y el tiempo le dio la razón a su entrenador para confiar siempre en él. Ahora, la 'máquina' se destapó y con goles importantes como al Barcelona y el de esta tarde al West Ham, fue el comandante del Eintracht rumbo a la final e la Europa League en Sevilla.

Presente que forja el futuro en la Selección Colombia

Ya está, ya pasó. Colombia se perderá el Mundial de Catar 2022 y no hay irregularidades de Irán o Ecuador que valgan para cambiar ese destino por el escritorio. Reinaldo Rueda se fue y aunque parezca desesperanzador el rumbo de la 'tricolor' por quienes la manejan, los jugadores siempre nos muestran el camino a la ilusión.

¿Y cómo no? Despertemos un momento de la desolación: sí, dos meses después de la eliminación de Catar, tres colombianos jugarán las tres finales más importantes de Europa: Luis Díaz en la Champions, Rafael Santos Borré en Europa League y Luis Sinisterra en Conference League. Y eso que podría haber un cuarto en disputa, pero Alfredo Morelos se perderá lo que queda de temporada con el Rangers por una lesión y no jugará contra el Frankfurt en la final de la UEL.

En la frustración, el gesto más habitual es poner la cabeza hacia arriba, frunciendo el rostro y cerrando los ojos. Al abrirlos, miraremos que en el cielo brillan tres estrellas de manera tenue, pero que su figura se va haciendo cada vez más grande y explosiva, y aparentan serlo aún más.

En ese momento, la sonrisa volverá haciendo recordar los tiempos de Brasil 2104 y Rusia 2018. Aquellos momentos que sí volverán y nos harán pensar que recordar es vivir. Vivir en el presente, ese que forjará el futuro profético y que tendrá como principales mesías a Díaz, Borré y Sinisterra, que desde ya, pisan firme en la tierra prometida: la élite del fútbol mundial.