¡Bochorno! Presidente de Águilas Doradas protagonizó pelea en plena cancha de Envigado

La Liga BetPlay no para de dejar imágenes penosas en el último fin de semana. Primero, fue la de los jugadores de Jaguares saltando solos a la cancha y sin la compañía de sus pares del Independiente Medellín, rival este sábado, debido a la falta de garantías por la difícil situación de orden público en Montería. Ahora, el domingo, se le unió otra bochornosa situación en el compromiso entre Envigado y Águilas Doradas.

La 'cantera de héroes' ganó 1-0 gracias a un gol de penal de Jesús Hernández que llegó antes de terminar el primer tiempo y con ese resultado, el equipo se clasificó a los cuadrangulares finales.

La falta que originó el penal a favor de Envigado generó dudas y también la molestia de José Fernando Salazar, presidente de Águilas Doradas, quien quiso reclamarle personalmente al árbitro del partido Éder Vergara y terminó formando una gresca en pleno terreno de juego.

Antes de comenzar el segundo tiempo, el directivo entró al gramado del estadio Polideportivo Sur, y en compañía de Johan Fano, asistente técnico, fueron directo a donde estaba el árbitro central, pero en la zona técnica, fueron detenidos por el jefe de seguridad de Envigado, con quien empezó una discusión que de a poco fue subiendo de tono.

Al final se presentaron empujones entre los involucrados y tuvieron que intervenir los cuerpos técnicos de ambos equipos y hasta tres policías que estaban presentes en el estadio.

Finalmente, Johan Fano pudo acercarse al árbitro, le dijo algo al oído y de inmediato vio la tarjeta roja, por lo que él y Fernando Salazar, tuvieron que abandonar el terreno de juego.

¿Qué pasó entre Fernando Salazar y el personal del estadio?

En rueda de prensa, Alberto Suárez, técnico de Envigado, dio más detalles de lo sucedido y acusó al presidente de Águilas de haber tenido una actitud irrespetuosa y violenta con el personal del estadio Polideportivo Sur, por no haberle permitido llegar a donde estaba el árbitro del compromiso.

"El dueño de Águilas sale a tratar a todo el mundo como una persona maleducada. No les puedo decir lo que dijo porque me da pena. Muchas veces ha hecho lo mismo. Fue irrespetuoso e iba a agredir a uno de los de logística porque no lo dejó entrar a reclamarle al árbitro. También cogió a madrazos a nuestro jefe de seguridad. Los de Win invierten mucha plata para transmitir recreación a un pueblo que lo necesita. No patrocinemos la violencia. No quiero ganarme un enemigo, pero espero que Dimayor lo sancione", sentenció Suárez.

Pelea de Fernando Salazar en partido Envigado y Águilas Doradas