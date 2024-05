Pep Guardiola logró un tetracampeonato inédito en la Premier League: ¡Histórico, Manchester City!

Este domingo 19 de mayo, Manchester City se proclamó tetracampeón de la Premier League, alcanzando un registro inédito bajo el formato que se adoptó en el balompié inglés desde 1992. Los dirigidos por Pep Guardiola le ganaron el 'pulso' al Arsenal y dieron una nueva vuelta olímpica en el Etihad Stadium.

Los 'citizens' tuvieron un cierre de campaña estupendo, hilando un invicto de 23 partidos en el rentado de Inglaterra. A lo largo de las 38 jornadas, Manchester City sufrió escasas tres derrotas: 2-1 vs. Wolverhampton, 1-0 vs. Arsenal y 1-0 vs. Aston Villa. Su última caída data del pasado 6 de diciembre de 2023.

Guardiola se convirtió en el primer entrenador en reclamar cuatro ediciones de la Premier League consecutivas. Alex Ferguson estuvo a un título de alcanzar dicha marca en dos ocasiones. Recordemos que ganó de la temporada 1998-99 a la 2000-01; y de la 2006-07 a la 2008-09.

Manchester City ratificó su hegemonía en la Premier League

Los 'sky blues' ganaron seis de las últimas siete versiones de la liga inglesa (el Liverpool de Jürgen Klopp cortó dicha racha) y Guardiola se encargó de darle la décima estrella al equipo que actualmente preside Khaldoon Al Mubarak. Antes de la llegada del entrenador español conquistaron los títulos de 1936-37, 1967-68, 2011-12 y 2013-14.

Pep Guardiola igualó el récord de Bob Paisley y George Ramsay

Guardiola se convirtió en el tercer entrenador en ganar seis ligas inglesas (2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024), dejando atrás la marca que compartía con Matt Busby (1952, 1956, 1957, 1965 y 1967) y Tom Watson (1892, 1893, 1895, 1901 y 1906).

El exentrenador del Barcelona y Bayern Múnich alcanzó el registro que consiguieron Paisley, leyenda del Líverpool (1976, 1977, 1979, 1980, 1982 y 1983) y Ramsay, emblema del Aston Villa (1894, 1896, 1897, 1899, 1900 y 1910).

Guardiola quedó a siete conquistas de alcanzar el récord de Alex Ferguson, quien celebró en 13 oportunidades con el Manchester United (1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2013).