Ni James, ni Falcao: los fijos del 'Pibe' y los que se deben ganar la Selección Colombia

Resta menos de un mes para que la Selección Colombia defina su futuro en las Eliminatorias Sudamericanas y la posibilidad de asistir a la próxima cita mundialista que es en Catar a final de este año.

Sin embargo, aunque las posibilidades son pocas, donde actualmente la ‘Tricolor’ no depende de sí misma, Carlos Valderrama se mostró positivo para los encuentros contra Bolivia y Venezuela a final de marzo.

Hay chance, hay chance, no nos vamos a entregar. Hay opción, lo ‘bacano’ es que tenemos chance. Estamos vivos, vamos a jugárnosla, falta un chance, pero todavía estamos vivos

En declaraciones a Blu Radio, el histórico de la Selección Colombia afirmó que para él solo hay tres jugadores fijos y en ese listado no están ni James Rodríguez, ni Radamel Falcao García.

“Los tres fijos de la selección son David Ospina, Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado, faltan 20 días. Me duele la cabeza, me duele el tobillo, todo puede pasar, la verdad no entiendo. En la época de nosotros todo el mundo estaba pendiente a la lista, a mí me pasó que me llamaban y también a otros siendo figura, entonces no hay que 'dar papaya' porque esto es fútbol.

Además, sobre una posible ausencia en Catar 2022, el ‘Pibe’ afirmó lo siguiente.

“Esperemos que no pase, yo voy hasta el final con la Selección, no importa, faltan dos partidos. Hay una renovación normal que tiene que haber si no se pasa al Mundial, y hay que pasar por la cabeza que son los directivos, que son los mismos, ‘igualiticos’. Hay que empezar de verdad si queremos empezar por ahí”

El ‘Pibe’ Valderrama y presente de Luis Díaz

Por último, sobre el presente del jugador del Liverpool, Carlos Valderrama no pudo dejar de expresar su alegría.

“Una alegría, yo personalmente lo veo en la televisión y me río, le digo a mi hijo que quiero que saquemos uno de cien, como pasó con Luis Díaz, en mi escuela de fútbol. Ahí está Jarlan, y lo que queremos es que lleguen al fútbol profesional, con disciplina, con respeto, queremos que sea gente de bien para la sociedad”

