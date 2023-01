"Será de un año entero": la promesa incumplida de Ramón Jesurun a la liga femenina

La pelea de años está dando frutos por fin, la liga femenina tendrá un calendario importante para este año en Colombia y cada vez más se acerca a las condiciones deportivas del rentado masculino.

Este martes Dimayor anunció la organización de una temporada que irá desde el 4 de febrero hasta el 30 de junio y que contará con un formato de 'todos contra todos', llaves de eliminación en cuartos de final, semifinal y final. En total serán 18 equipos los que participarán de esta séptima edición del fútbol femenino profesional en el país.

Si bien esta noticia es motivo de celebración porque contará con más patrocinadores y con derechos de transmisión, lo que fortalecerá más la organización de la liga femenina colombiana, hay cierto disgusto por el tiempo que durará esta temporada del 2023.

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se jugará entre julio y agosto y en el que estará presente la Selección Colombia femenina, sumado a la Copa Libertadores de mitad de año que se organizará en el país, hacían pensar en que no era posible realizar un torneo largo de todo un año, pero al menos algo sí más serio y con condiciones importantes como las anunciadas para esta campaña.

De hecho, el propio Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, había anticipado en junio del año pasado en el marco de la Copa América femenina, que de contar con el apoyo de clubes y patrocinadores para organizar una liga femenina en este 2023, sería corta debido a los compromisos por competencias internacionales.

"Estamos trabajando en eso, hay toda la intención para una Liga Femenina, que tiene que ser corta, porque hay Copa Libertadores en octubre y ahora Copa América, comenzaría en agosto y terminaría en octubre; la idea es sí hacerla, pero necesitamos tener la voluntad de los clubes. Hasta ahora están confirmados solo cuatro: Millonarios, América, Cali y Cortuluá", soltó el directivo en julio.

Le puede interesar: Bucaramanga y Envigado abrieron la Liga 2023-I con un vibrante empate

La promesa incumplida de Ramón Jesurun

Sin embargo, esas declaraciones contrastaron con las de Ramón Jesurun apenas tres días después, quien aún sabiendo las dificultades, prometió una temporada de un año para la liga femenina colombiana en 2023. Estas palabras sorprendieron por el hecho de que la Federación Colombiana de Fútbol no tiene potestad en la organización de torneos nacionales profesionales, pues esto le compete a la Dimayor, por lo que en su momento se tomó en fuera de lugar esta salida del mandamás de la FCF.

"Desafortunadamente, por situaciones económicas, no de Dimayor, Federación ni patrocinadores, sino de los clubes, en su gran mayoría, dentro de su presupuesto, al decirles que iba a haber un torneo en el segundo semestre (de 2022), no tenían ese flujo, esa capacidad. Desafortunadamente, no lo podemos hacer. Pero les digo con toda seguridad y con toda la seriedad del caso que la Liga Femenina a partir del año entrante (2023) será de un año entero", dijo Jesurun en ese momento.

Esas palabras son ahora motivo de disgusto por parte de la opinión pública y de un sector del fútbol femenino del país, pues hay una promesa que nuevamente no se cumplió en esta rama del balompié nacional a pesar del avance que se le dará este año con el formato anunciado por Dimayor.