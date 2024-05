¡Como un mártir! Rafael Nadal se despidió de Roland Garros, tras batalla contra Alexander Zverev

Este lunes 27 de mayo, Rafael Nadal se citó con Alexander Zverev en la Philippe-Chatrier para disputar un partido correspondiente a la primera ronda de Roland Garros 2024. 'La Fiera', poseedor de 14 Copas de los Mosqueteros, jugó un partido admirable en París; sin embargo, el alemán se impuso por 6-3, 7-6 (5) y 6-3, en 3 horas y 5 minutos. El exnúmero uno del mundo no le 'cerró la puerta' a otra participación en el Grand Slam francés.

Miles de aficionados se reunieron en la cancha principal del Stade Roland Garros para ver una emotiva actuación de 'Rafa', quien venía de ser eliminado en la segunda ronda del ATP Masters 1.000 de Roma por Hubert Hurkacz (6-1 y 6-3). A pesar de no estar al 100%, el mallorquín exigió al máximo a número 4 del planeta.

Antes del duelo, Nadal hizo una advertencia y señaló que de verse superado podría volver en 2025 para competir. "No quiero un homenaje en cancha. Si pierdo, será natural con el público. Pero no quiero no cerrarme la puerta para el futuro, no es necesario. Si no vuelvo para jugar, volveré aquí el año que viene para lo que haya que hacer", dijo el español, en rueda de prensa.

Rafael Nadal puso en aprietos a Alexander Zverev

A pesar de que el primer set fue para 'Sasha' de principio a fin, el 'Rey de la Tierra' empezó a encontrar su ritmo y estuvo cerca de reclamar el segundo parcial. Después de un contundente 6-3, Nadal logró quebrarle el saque a su rival y sirvió para set. Sin embargo, terminó definiéndose en 'tiebreak' y el de Hamburgo aprovechó unas imprecisiones de su oponente para ampliar su ventaja.

Fiel a su estilo, 'El Gladiador' siguió batallando y se puso 2-0 arriba en el tercer set. El público, que contó con la presencia de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, empezó a ponerse de pie para reconocer el esfuerzo del español. Zverev remontó, se mostró mejor desde la parte física y sentenció el encuentro.

Así las cosas, Zverev se 'sacó la espina' de lo ocurrido en 2022. Recordemos que se enfrentaron en semifinales y el alemán estaba llevando a cabo un excelente partido. El marcador estaba 7-6 (8) y 6-6 a favor de Nadal, cuando el alemán sufrió una rotura de hasta siete ligamentos en su tobillo derecho.

¿Cómo quedó el récord de Rafael Nadal en Roland Garros?

El manacorí, de 37 años, sufrió su cuarta derrota en su partido número 113 en el Gran Slam parisino. Robin Söderling, Djokovic (2) y Zverev han sido los únicos tenistas capaces de vencerlo en este certamen (cabe resaltar que en 2016, se retiró tercera ronda antes del duelo contra Marcel Granollers). Fue campeón en 14 de las 19 ediciones que disputó.