¿Qué tiene que ver Diomedes Díaz con Rafael Santos Borré?

Desde que Rafael Santos Borré estaba en el vientre de su madre, en su casa retumbaba la música, la caja, la guacharaca, el acordeón y las canciones de Diomedes Díaz. En especial Mi muchacho, la misma que le compuso el Cacique de la Junta a su hijo Rafael Santos. Así que por esta razón sus padres Deisy e Ismael lo bautizaron con ese mismo nombre: Rafel Santos Borré.

“Por eso Rafael Santos yo quiero dejarte dicho en esta canción, que si te inspira ser zapatero solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo”. Una frase común en las parrandas vallenatas pero que pocas veces se le pone atención a su profundidad. Es el pedido de un padre para que su hijo siga por el buen camino, quiera ser alguien y exitoso.

En ese momento los padres de Borré no tenían muy claro qué haría su hijo, sin embargo, si tenían claro que haciendo lo que él quisiera, debería ser el mejor. Y una vez nación, ese himno sonó y sonó, tanto que en la cabeza de Rafael Santos Borré se marcó ese tema, “ser el mejor”.

El camino de Rafael Santos Borré

Desde pequeño, en el barrio Santo Domingo de Barranquilla, Rafael disfrutaba junto a Ismael, su papá, quien era un fanático del fútbol y lo llevaba a ver los partidos de sus tíos, quienes todos los fines de semana jugaban en una de las polvorientas canchas del sector. Disfrutaba ese plan porque soñaba con poder estar dentro del campo. Cada vez que el balón se iba lejos, él era quien corría a recogerlo para poder pegarle algunas patadas y, cuando terminaba el partido, su papá cogía el balón y hacía pases con el pequeño Rafa.

Ese pequeño logró marcar diferencia en su proceso de formación. A tal punto que Agustín Garizabalo se fijó en él para llevarlo al Deportivo Cali, en donde terminó de pulirse. Allí debutó cuando Leonel Álvarez era el entrenador azucarero, pero fue con el Pecoso Castro con quien se consolidó y consagró campeón.

Rápidamente pasó al fútbol europeo. El Atlético de Madrid se hizo con su pase. No obstante, en ese momento no tuvo oportunidades y fue a préstamo al Villareal. A pesar de que pudo mostrar su talento, no se consolidó y apostó por regresar a Sudamérica para sumar minutos y levantar su nivel. Llegó a River Plate siendo un desconocido para la mayoría de los hinchas millonarios y terminó siendo ídolo. Logró ser el goleador del equipo de Gallardo en su época más dorada de la historia.

Ese nivel le permitió volver a Europa. Llegó al Frankfurt, en donde se consolidó, se ganó un puesto y este miércoles logró su primer título con el equipo. Nada menos que la Europa League, siendo figura. Al anotar el gol del empate en lo 90 y marcando el quinto penal que le dio el trofeo continental a su equipo.

Rafael Santos Borré está cumpliendo la promesa que antes de nacer le hizo a sus padres: ser el mejor.