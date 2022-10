Ramón Jesurún: “Este resultado es por el esfuerzo de la FCF”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, celebró el paso de la selección colombiana femenina al mundial sub 17 de la FIFA que se disputa en India. La cabeza del fútbol nacional expresó su admiración al equipo que hizo historia y clasificó por primera vez a una final de un mundial y expresó que este logro es consecuencia del apoyo que le ha dado la Federación a este grupo y al fútbol femenino.

"Hemos hablado que el fútbol femenino ha sido un esfuerzo de la Federación Colombiana de Fútbol, de la Difutbol, la Dimayor y el Ministerio del Deporte, que nos ha apoyado con unos dineros para poder hacer la liga femenina”, dijo en dialogo con La FM, el presidente Jesurún.

Lejos de la polémica por su declaración en la que había dicho que no le darían premios a este equipo porque eran “apenas unas muchachas amateur”, la Federación aclaró que sí habrá un premio para estas jugadoras por los buenos resultados obtenidos en el Mundial de India y tal como lo mencionó el mismo entrenador Carlos Paniagua “fue un mal entendido, porque realmente los premios no están por parte de la FIFA por ser equipos juveniles, pero sí habrá un respaldo por parte de la Federación y un reconocimiento económico a cada una de estas jugadoras”.

Habrá Liga femenina en 2023

El presidente Jesurún confirmó que en 2023 habrá Liga profesional femenina, para seguir impulsando a estos talentos sub-17 que serán el futuro del fútbol femenino en Colombia. “Hay que anunciarle al país que vamos a tener una liga femenina permanente desde el otro año. Esto es una gran noticia que se ha conseguido gracias al apoyo de la empresa privada. Esto nos permitirá seguir potenciando a estas jugadoras que tienen un futuro inmenso y serán líderes del fútbol femenino a futuro”, expresó.

Le puede interesar: Video: momento exacto que Luisa Agudelo le da el tiquete a la final a Colombia en el Mundial

Además, complementó que este es solo parte del éxito del fútbol femenino, pues “tenemos unas selecciones femeninas muy fuertes. Nos estamos preparando para hacer una buena presentación en el Mundial de mayores que será el próximo año en Australia y Nueva Zelanda”.

Jesurún pide más apoyo al fútbol femenino

“Acá todo el mundo exige pero nadie apoya. Nosotros nos encargamos de los patrocinios, pero necesitamos acompañamiento del público y de los medios. Eso nos ayudaría a que los patrocinadores se animen a invertir y nos beneficiamos todos”, dijo un emocionado Ramon Jesurún, quien agradeció los acercamientos que ha tenido el gobierno nacional y particularmente el Ministerio del deporte para sumarse a esta causa.

“Bienvenido el apoyo del gobierno. Trabajar de mano del gobierno es mejor que no tenerlo. Nos hemos reunido con la ministra maría Isabel Urrutia y ella está interesada en que esto cada día mejore más”, comentó.

Finalmente, Jesurún recalcó el fútbol no es de todos sino del interés de todos, pero que esto es un negocio privado y no púbico. “Hay una frase muy famosa que el fútbol no es de todos, es del interés de todos. Los que conseguimos los recursos somos los dirigentes del fútbol. Lo que hay es que consolidar este negocio del fútbol femenino para que siga creciendo y algún día pueda equiparar lo que genera el fútbol masculino, que lleva años de ventaja”.