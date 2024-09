James Rodríguez, en duda: Rayo Vallecano habría hecho polémico pedido a la FCF

La selección Colombia ya se prepara para la doble jornada de eliminatorias sudamericanas en septiembre y este viernes tendrá su primer reto frente a Perú para seguir posicionándose en los primeros lugares de la clasificación después de lo que fue la Copa América 2024.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo quedó a tan solo un paso de hacerse con su segunda Copa América en la historia y esto ilusiona a toda la afición cafetera para lo que serán el resto de eliminatorias y una posible clasificación al Mundial de Estados Unidos.

Colombia se ubica actualmente en la tercera posición de las eliminatorias por debajo de Argentina y Uruguay y el objetivo es clasificarse lo antes posible para la siguiente cita mundialista, por lo que deberá salir a buscar puntuar en Perú el próximo viernes y frente a Argentina la otra semana en el Metropolitano de Barranquilla.

¿James Rodríguez, en duda?

El colombiano James Rodríguez fue elegido como el MVP de la pasada Copa América y ya está concentrado en Barranquilla para lo que serán estos dos partidos en las eliminatorias frente a Perú y Argentina. Sin embargo, en las últimas horas ha crecido el rumor sobre un supuesto requerimiento del equipo del colombiano hacia la Federación Colombia de Fútbol acerca de su participación.

James firmó con el Rayo Vallecano hace un par de semanas, pero el 10 cucuteño no ha podido debutar con el cuadro madrileño debido a que no ha estado en condiciones adecuadas y por esta razón, según aseguró Antena 2, el equipo español le habría pedido al cuerpo técnico de Colombia que Rodríguez no juegue más del 60% de minutos en ambos partidos.

Teniendo en cuenta la alta importancia de los partidos de Colombia frente a Perú y Argentina, difícilmente Néstor Lorenzo no vaya a usar a su jugador más importante del equipo en la totalidad de minutos.

Presidente del Rayo sobre James Rodríguez

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, habló en las últimas horas sobre lo que han sido los días de James en Madrid y señaló que espera que pueda volver en óptimas condiciones de su cita internacional.

"Tiene un compromiso con su Selección. Ahora cuando venga, ya veremos. Lo bueno es que el jugador está con nosotros. Esperemos que rápidamente coja la forma y nos haga disfrutar. Es un jugador de talla mundial", afirmó Presa, en unas declaraciones recogidas por 'Unión Rayo'.

"Un mercado bueno. Al final yo creo que la gran ilusión del mercado es el fichaje de James, de la talla mundial y MVP de la Copa América. En su zenit que fiche por el Rayo es algo ilusionante", concluyó.