Independiente Santa Fe no llegó a un acuerdo con el goleador: detalles de la negociación

La crisis de Independiente Santa Fe parece no tocar fondo, puesto que luego de tener un semestre para el olvido en el fútbol colombiano, las directivas del equipo todavía no han podido cerrar las contrataciones para la próxima temporada y todo parece indicar que uno de los jugadores con lo que estaba negociando no llegará al equipo bogotano.

Durante las últimas semanas, se dio a conocer que Ricardo ‘El Caballo’ Márquez sería una de las primeras contrataciones de Independiente Santa Fe para la próxima temporada. Sin embargo, todo parece indicar que las negociaciones estarían caídas, al parecer por diferencias económicas del club con el jugador.

'Caballo' Márquez no llegaría a Santa Fe

Según dio a conocer Sebastián Vargas, periodista de Caracol Radio, la llegada de Ricardo Márquez a Independiente Santa Fe estaría completamente caída, puesto que, a pesar del acuerdo entre clubes, el equipo bogotano no llegó a un acuerdo económico con el delantero, descartando su llegada a la ciudad de Bogotá.

“Ricardo 'El Caballo' Márquez ya no llegaría a #SantaFe por diferencias económicas”, fueron las palabras del periodista sobre el fichaje del Caballo Márquez.

Vale mencionar que Ricardo Márquez no continuará en el Unión Magdalena, equipo que jugará la segunda división del fútbol colombiano y no podrá contar con el delantero, puesto que su salario es muy alto para las pretensiones del club en el torneo de ascenso de la próxima temporada.

Jugadores que salieron de Independiente Santa Fe

Por otro lado, se ha dado a conocer que Independiente Santa Fe sigue trabajando en la desvinculación de varios jugadores que estuvieron en el 2023. En la actualidad ya van 13 jugadores que dejan las toldas bogotanas para la próxima temporada, se espera que los futbolistas en salir sean 21.

Christian Marrugo, Yeison Moreno, Fabián Viáfara, José Ajá, Fabián Sambueza, Enrique Serje, Ever Valencia, Iván Rojas, Fabio Delgado, Jairo Ditta, Antony Silva, Rubén Manjarrés y Emerson Batalla son los jugadores que han salido de Independiente Santa Fe esta temporada.