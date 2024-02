¿Le cumplió a su padre? Rigoberto Urán se destapó tras anunciar su retiro del ciclismo profesional

Uno de los mayores pilares en la vida de Rigoberto Urán, fue su padre, don Rigoberto, hombre que fue el motor del corredor que hoy en día es inspiración para muchos jóvenes que buscan ser como él.

Aunque Rigo no pudo compartir el éxito en su carrera como profesional con su padre, debido a su muerte prematura por cuenta del conflicto armado, para él sigue siendo una inspiración y tras anunciar este domingo su retiro del ciclismo aseguró que si cumplió la deuda con él.

¿Le cumplió a su padre?

En charla exclusiva con el Canal RCN, Rigo recordó varios pasajes de su vida en los que su padre estuvo involucrado. Tras anunciar que este 2024 será su último de competencia élite, el ciclista del Education First fue consultado si logró cumplirle a su padre después de 20 años de carrera.

"Sí, creo que le cumplí porque el objetivo era pagar la hipoteca, mejorar el estilo de vida de mi familia [...] creo que cumplí, seguramente mucha gente dirá 'le faltó', pero yo digo que lo que hice, lo que gané o lo que perdí, era lo que tenía que pasar y yo luché para ser el mejor", dijo Rigo.

Y agregó: "Me siento orgulloso de lo que hice y mi papá donde esté, seguramente está muy orgulloso porque no pensabamos que fuera a llegar tan lejos y gracias a lo que me tocó trabajar hoy soy una inspiración para los niños".

La escena más difícil para Rigoberto Urán

Para Rigo al recordar la producción del Canal RCN, que ha sido todo un éxito, la escena más difícil fue donde tuvo que ver su padre: el día de su muerte.

"Yo pensé que había superado, pero al ver la forma en cómo lo interpretaron fue muy duro. Al hablar con la producción dije que se mostrara eso pues es la realidad de este país", aseguró.

"Yo cuando las vi, también me vine abajo pues porque son cosas que nunca se te van a olvidar", agregó.