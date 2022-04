Rigoberto Urán confirmó fractura en el hombro: "Qué rachita tan 'berraca' hermano"

La preocupación del ciclismo colombiano estaba alrededor de Rigoberto Urán y Sergio Higuita, quienes sufrieron una fuerte caída el miércoles en la primera etapa del Tour de Romandía en Suiza, sin embargo fue el 'toro de Urrao' el que resultó más afectado.

A falta de 12 kilómetros para llegar a la meta, se presentó un enredo en el pelotón, lo que provocó la caída de varios ciclistas, entre esos ambos colombianos, que luego se pararon y continuaron la carrera.

Parecía que la continuidad daba un panorama alentador respecto al estado de salud de Urán e Higuita, pero minutos después de haber finalizado la primera jornada en Romandía, el EF Pro Cycling emitió un comunicado informando que dado al fuerte dolor que presentaba 'Rigo', no iba a participar en la segunda etapa este jueves y sería sometido a exámenes médicos para determinar la lesión.

"Rigoberto Urán no participará en la etapa 2 del Tour de Romandía tras sufrir una lesión en el hombro durante una caída en los últimos kilómetros de la etapa 1. Este jueves se someterá a más exploraciones para determinar el alcance de la lesión", confirmó el equipo estadounidense.

Antes de ir a la clínica, el ciclista antioqueño alertó a sus seguidores dando más detalles del golpe que recibió y reveló que la zona de más dolor era en la escápula izquierda, demostrando su temor por volver a tener una fractura ahí, pues ya la había sufrido en 2018 luego de haberse caído en la primera etapa de aquella edición del Tour de Francia.

“Hay partes en las que uno puede caer, pero uno no puede caer en la misma parte en la que se ha reventado y ayer caímos en la parte izquierda, la de hace cuatro años cuando me operaron", dijo 'Rigo'.

Ahora bien, luego de haberse sometido a radiografías y más exámenes médicos, los resultados arrojaron una nueva fractura en la parte baja del hombro izquierdo, pero la buena noticia es que en esta ocasión no tendrá que ser operada porque no hubo desplazamiento de la escápula.

"Les tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala es que sí hay fractura. La buena es que no hay que operarla. No hay desplazamiento debajo de la escápula. Eso pegará solito. Qué rachita tan berraca hermano la que llevamos este año, todo el equipo", afirmó Urán en sus redes sociales, luego de haber salido de la clínica.

Y añadió: "Eso va a pegar rapidito y nos montamos a la cicla a seguir camellando. Tiempo para quejarse no hay mucho, muchachos".

Fractura no desplazada ósea que todo ok. Tiempo pa lamentarse no hay vamos para adelante pic.twitter.com/9ZXxaEhs5i