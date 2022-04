¡Notición! Egan Bernal está curado de su fractura y podrá regresar a la acción profesional

Las buenas noticias entorno a la recuperación de Egan Bernal no paran. En enero 24, el pedalista sufrió un terrible accidente en el que casi pierde la vida, pero hoy, 98 días después de aquel suceso, solo es alegría e ilusión para el campeón del Tour de Francia en 2019.

En un principio, existieron muchas dudas de si Bernal podría volver a la acción profesional, o si de lograrlo, sería en el corto plazo o tendría que esperar bastante tiempo para recuperarse bien físicamente de las lesiones y luego sí pensar con continuar su carrera deportiva.

Nada de eso, Egan Bernal es un campeón nato y desde el día uno, se mentalizó en volver a la bicicleta lo más antes posible y así lo está logrando. A mediados de marzo, dio sus primeros pedalazos después del choque contra un bus, fue en una bicicleta estática y eso dio pistas de un posible regreso a la carretera, pero nadie esperara que fuera tan pronto.

Dos semanas después, el nacido en Zipaquirá, sorprendió al dejarse ver entrenando en una bicicleta de ruta en la carretera y mostrando buena condición física para seguir adelante con su mejoría.

Egan, curado de sus fracturas

Ahora bien, desde entonces y dado a los grandes avances, la pregunta que muchos tienen es cuándo hará Egan Bernal su esperado regreso a las competencias oficiales en las montañas de Europa con el Ineos y este miércoles, Gustavo Uriza, médico que ha tratado al pedalista desde el accidente, dio a conocer una gran noticia.

"Una primicia que tenemos. Hoy hicimos las tomografías de control de columna de Egan, el accidente fue el lunes 24 de enero y hoy (martes) se cumplen 92 días. Les quiero contar que la fractura de odontoides está absolutamente consolidada y como se hizo con un tornilo transodontoideo, entonces no hay ninguna afección de la unión craneocervical; es decir, está curado de la fractura", reveló durante una reunión virtual de la Academia Nacional de Medicina.

Uriza dio detalles del parte médico actual de Bernal, asegurando que las operaciones hechas en este tiempo, han dado resultados exitosos y que de esta manera, ya hay luz verde para un regreso competitivo a la bicicleta.

"De la luxofractura T5 T6, el TAC muestra consolidación de la fractura, callo óseo por delante donde estaba luxado, le puse un cajetín para darle espacio entre las dos vértebras. Ahí tiene un gran callo óseo. Y las articulaciones de las vértebras arriba y abajo de la factura están preservadas, funcionado bien, y todas las fracturas de la costilla, las costales, están curadas con callo oseo", añadió.

¿Cuándo podrá volver a competir Egan Bernal?

Sorprendido por la rapidez de la recuperación de Egan, Gustavo Uriza dijo que dado a los resultados recientes, ya hay fecha para que Bernal empiece una pretemporada formal y así, competir por todos los títulos que estén en su andar.

"Es decir que a partir del día 120 del accidente (24 de mayo) creo que Egan puede hacer torque, pararse en pedales y empezar competir en forma. Ya sus entrenadores en Europa deben dar el visto bueno, pero de parte mía la noticia es esa", aseveró.

Egan Bernal estuvo presente en la conferencia virtual y luego del discurso del médico, dio sus sensaciones sobre lo que será el regreso a la actividad profesional y confirmó que esta semana viajará a Europa para comenzar una preparación formal con el Ineos para la vuelta a la acción profesional, de la que afirmó que en un principio, competirá para ir tomando forma física y más adelante verá si puede asistir a las de mayor exigencia.

"Este fin de semana llego, me bajo del avión y lo primero que hago es montar en bicicleta. Voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto por si tengo algún problema. Por mí, ya estaría compitiendo, ya estoy que me pongo numero, seguramente no terminaría, pero el hecho de poner numero a la camiseta sería emocionante", sentenció.

Todavía es bastante apresurado hacerse ilusiones con que Egan Bernal compita en una grande este año, pero al menos se descarat que tenga presencia en una clñasica o en otra de menor exigencia física.