La Vuelta España despidió a ‘Rigo’ del ciclismo profesional con sentido mensaje

Uno de los pedalistas más queridos y talentosos en la historia de Colombia anunció oficialmente su retiro de las competencias luego de brillar una vez más en el Tour Colombia 2.1. Se trata de Rigoberto Urán, quien dio a conocer la noticia en una entrevista exclusiva con Noticias RCN y luego mediante su equipo Education First.

Según manifestó el experimentado ciclista antioqueño, esta fue una decisión bastante complicada de tomar y la cual estuvo analizando durante varios meses junto a su equipo de trabajo y familia, pues “no es sencillo después de más de 20 años arriba de una bicicleta” abandonar el deporte que le dio todo. Así lo comunicó en una rueda de prensa este lunes 12 de febrero.

‘Rigo’ se ganó el corazón de los colombianos y la fanaticada mundial gracias a sus imponentes pedalazos en las grandes Vueltas, en las que entre otras cosas logró un segundo lugar en el Tour de Francia, la más importante de este deporte.

Sin embargo, más allá de su talento arriba de la bicicleta, el antioqueño también consiguió el cariño de los colombianos por su particular modo de hablar y la sinceridad que siempre tuvo al momento de entregar declaraciones sobre sus carreras.

"Me ha llevado mucho tiempo tomar esta decisión. Es algo en lo que he pensado mucho y detenidamente (...) Durante casi 23 años (de carrera), mi objetivo fue levantarme, desayunar y andar en bicicleta", dijo ‘Rigo’ en un comunicado oficial que entregó su equipo el Education First.

De esta manera, desde diferentes lugares del mundo el corredor antioqueño ha empezado a recibir mensajes de agradecimiento por todo lo que ha hecho por el ciclismo y sus enormes participantes en las grandes.

Desde la Vuelta España, una de las tres grandes competencias de este deporte, le enviaron un mensaje muy emotivo a Urán por su anunció de retiro oficialmente de las competencias.

"Gracias por llenar el mundo del ciclismo de tantas emociones! ¡Y por supuesto, por este memorable que siempre recordaremos con cariño!", se escribió la Vuelta en sus redes sociales.

🇨🇴 ¡ @UranRigoberto , gracias por llenar el mundo del ciclismo de tantas emociones! ¡Y por supuesto, por este memorable 🫢🍾 que siempre recordaremos con cariño!



🇨🇴 @UranRigoberto , thank you for filling the cycling world with so many emotions! And of course, for this… https://t.co/x5HZkACJTM pic.twitter.com/gEyW72cE0H