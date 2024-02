Rigoberto Urán todavía tiene muchos kilómetros por recorrer: así será su última temporada

El domingo pasado, Rigoberto Urán le ofreció una emotiva entrevista a Noticias RCN y anunció su retiro del ciclismo profesional, una vez finalice la temporada 2024. 'El Toro de Urrao' se despedirá del deporte de las bielas después de 18 años compitiendo al máximo nivel. Antes de darle su adiós definitivo al deporte de las bielas, el medallista olímpico en Londres 2012 disputará importantes pruebas.

El pasado 26 de enero, 'Rigo' cumplió 37 años y durante esa época tomó la decisión, junto a Michelle Durango, su esposa y el resto del equipo, a ponerle punto final a una carrera brillante e inspiradora. Urán se convirtió en el primer 'escarabajo' en subirse a un podio olímpico en la prueba de ruta, fue subcampeón del Tour de Francia 2017, logró dos segundos puestos consecutivos en el Giro de Italia (2013 y 2014) y reclamó etapas en las tres 'grandes vueltas'.

Su infancia y adolescencia estuvo marcada por un duro golpe, el cual terminaría impulsándolo para convertirse en uno de los mejores ciclistas colombianos de la historia: el asesinato de su padre, Rigoberto de Jesús Urán. Luego de esta tragedia, 'Rigo' tuvo que mantener a su familia y el ciclismo fue el camino para cumplir con semejante obligación.

Rigoberto Urán y el significado que tuvo su padre

“Yo solamente tengo agradecimiento con él (su padre) porque gracias a él soy lo que soy: Rigo. Fue el motor, fue la persona (..) me hicieron llorar acá, qué huevonada… Él me inspiró, gracias a él soy ciclista, le aprendí muchas cosas como la alegría, el trabajar, mejor dicho, ser un campeón, pero no de la bicicleta sino de la vida”., dijo Urán, quien ahora arrancará una nueva etapa de su vida, alejado de la competencia.

¿Cómo será la última temporada de Rigoberto Urán?

O Gran Camiño.

París Niza.

Vuelta a Cataluña.

Flecha Valona.

Lieja-Bastoña-Lieja.

Critérium del Dauphiné.

Tour de Francia.

Juegos Olímpicos de París 2024.

Cabe resaltar que su presencia en las justas parisinas no está asegurada; sin embargo, ha expresado su deseo de figurar con el jersey 'tricolor'. Urán se convertiría en el primer deportista colombiano en participar en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos (2008-2024).

Igualaría el récord de más participaciones en la prueba de ruta olímpica que ostentan Murilo Fischer (Brasil) y Alejandro Valverde (España). Urán señaló que después de París 2024 correrá otra carrera, la cual aún no ha definido, pues su idea es retirarse con el uniforme del EF Education-EasyPost.