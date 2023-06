Temor en la seguridad en Cali, tras robo de banderas a la barra del América

En las últimas horas, integrantes de la barra brava de América de Cali hicieron públicos unos audios comunicando el robo de algunas banderas. Según mencionaron, el hurto se presentó mientras se encontraban en un concierto de la banda argentina ‘Los Pibes Chorros’, un evento que el Barón Rojo organizó en conmemoración de la hinchada popular.

De acuerdo con la información revelada, el robo lo ocasionaron hinchas del Deportivo Cali y Junior de Barranquilla, quienes aprovecharon que la casa se encontraba sola para ingresar de manera ilegal y llevarse aproximadamente 15 banderas.

Anoche mientras la barra del America estaba en el recital de Pibes Chorros, gente de Deportivo Cali y Junior Barranquilla entraron a robarles a la casa donde guardaban los trapos, alrededor de 15 trapos fueron hurtados. pic.twitter.com/v82g27LtDp — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 11, 2023

No se boten, los chibos andan ofendidos con el robo! pic.twitter.com/JZUeoWWMoB — Mi buen amigo 🇳🇬 🎶🎶🎉💚🤍 (@NellyEs33043032) June 11, 2023

“Por más eventos que hubiera, por más partidos, por lo menos se tenía que quedar uno, con los soldados de uno. ¿Qué pasa? Entonces porque nadie quiso quedarse dejemos la casa sola malditos sin sentido de pertenencia. Malditos todos, se llevaron la bandera de Misterios. Ahora los maldice la banda de Misterio, tras de que una de esas bandas nos vendió el trapo y ahorita hacen perder los demás”, mencionó un integrante de la barra popular de América de Cali.

Hilo con los audios de integrantes del Barón Rojo después de perder los trapos 😅pic.twitter.com/MTOJTqx51e — The League Premium (@LigaAguilaofl) June 11, 2023

“Se lo juro parce que si se hubieran llevado una tula tenía que quedarse un muerto de por medio, dejar la vida y uno los perdona, pero con la casa sola no. Tienen que irse a lo bien, los primeros que tienen que ir volando son ustedes porque les quedó grande. Ese sin kilómetro que es bien picado, agrandado y ni siquiera conoce Ecuador”, dijo otro barrista del Barón Rojo.

Mi gente la cagada que se mandó @mrtinCorrea1994 lo están buscando los de baron rojo pa quebrarlo https://t.co/7Yia5Yboxc — Salvatore Leone (@TheCondorlsBack) June 11, 2023

“Me dieron ganas de llorar de la tristeza y es que se venden por un concierto. Cómo van a vender los trapos de una filial de una barra brava por un concierto y no cuidar los trapos. Yo no me explico eso, no tengo nada en contra de nadie, pero no lo puedo creer que haya sido por un concierto y dejar una casa sola de una barra”, recalcó un hincha de la barra popular del cuadro del Valle.