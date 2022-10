“Si tuve sexo con un jugador”: reapareció la modelo que tuvo polémica con Santa Fe

Hace unas semanas se generó una polémica en las redes sociales con una modelo bogotana y algunos jugadores de Independiente Santa Fe en Barrancabermeja, luego de la derrota del equipo cardenal cuatro goles a cero frente a Alianza Petrolera, haciendo explotar las redes sociales de algunos hinchas del león.

Según dieron a conocer, algunos jugadores del equipo bogotano habrían tenido relaciones con algunas mujeres en el hotel de concentración tras una fotografía publicada por Spencer Castillo. Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia modelo, quien afirmó que esa noche no paso nada más que una fotografía.

Cuando se esperaba que el capítulo del mal sucedo del equipo cardenal en Barrancabermeja quedará en el pasado, la modelo volvió a aparecer y en esta oportunidad volviendo a estallar las redes sociales, luego de una fuerte confesión, asegurando que si ha tenido relaciones sexuales con un jugador de fútbol.

En medio de una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, Spencer Castillo, dio a conocer que, si tuvo relaciones sexuales con un futbolista, pero que no era de Santa Fe, dejando claro que la noche de la fotografía no tuvo acercamientos con los futbolistas del cuadro bogotano: “sí tuve sexo con un jugador de fútbol’… ¿Quién es?. No es de Santa Fe precisamente”, agregó la modelo.

Tras la insistencia de sus seguidores, la modelo no quiso revelar el nombre del futbolista, pero si afirmó que si les contará más de uno quedaría sorprendió: “Si les contara, creo que se van de para atrás”, dejando en secreto el jugador con quien tuvo intimidades.

Santa Fe en busca de su clasificación

Mientras la modelo prendió de nuevo las redes sociales, la plantilla del equipo rojiblanco, se encuentra concentrada en Montería para lo que será el juego frente a Jaguares, donde el equipo de Alfredo Arias buscará la victoria para asegurarse en el grupo de los ocho y poder pelear la estrella de fin de año.