Melissa Martínez confesó los duros momentos que ha vivido tras separación de Matías Mier

La periodista deportiva Melissa Martínez ha sido noticia en los últimos meses luego de confirmarse su separación del futbolista de Independiente Santa Fe, el uruguayo Matías Mier, luego de más de tres años de matrimonio.

Aunque Melissa Martínez nunca se pronunció sobre su separación con el futbolista uruguayo, la periodista recientemente decidió compartir una anécdota con sus seguidores de Instagram, tras la crítica de un internauta.

“Me pasó algo que querías contarles, yo puse una fotografía de hace siete años que me salió a modo de recuerdo, en esa época yo estaba muy delgada y ustedes saben que yo ando en esa lucha de subir y bajar de peso y me rio de esas situaciones porque a estas alturas de mi vida ya no me afecta como en algún momento”

La confesión de Melissa Martínez tras su separación de Matías Mier

Relatando a través de sus historias lo que quería contarles a sus seguidores, la periodista deportiva no dudó en confesar que se encontraba asistiendo a terapias “desde hace unos meses”.

“Yo puse en esa foto que estaba llevada y alguien me contestó que era de mal gusto mi comentario y precisamente tenía cita con mi psicóloga a la cual asisto desde hace unos meses y me ha ayudado a afrontar varias cosas de mi vida personal, profesional, familiar”

Además, Melissa Martínez realizó una reflexión final y enfatizó sobre la importancia de ponerle atención a la salud mental.

“En estos días se celebró el día de la salud mental y yo quería hacerles la recomendación que ojalá tuvieran la posibilidad que alguien los escuchara frecuentemente y ojalá esa persona sea un especialista, yo sé que no todos tenemos los recursos para ir de manera constante porque vale, pero sí, creo que para mí ha sido una ganancia asumir que varios aspectos en mi vida están fuera de mi alcance y así creamos que podemos lograrlo solos, el apoyo profesional es bastante importante”