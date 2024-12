Santa Fe ya tiene rival en la fase 2 de Copa Libertadores: fechas y localías de la serie

Desde las 10: 00 a.m. comenzó en Paraguay el sorteo de la fase previa de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, donde Independiente Santa Fe, Millonarios y Tolima estaban involucrados.

El único que llegaba a este sorteo de fase previa sin esperar otro resultado fue Independiente Santa Fe, elenco que, por medio de la reclasificación, consiguió si tiquete a Fase 2.

Santa Fe partió desde el Bombo 1

En los últimos días, la Conmebol dio a conocer el Ranking del 2024, por el cual se le da la posición a cada club en el respectivo Bombo. Santa Fe (45) quedó en el Bombo 1 junto a grandes del continente como Boca Juniors (3), Corinthians (18), Cerro Porteño (20), Barcelona (25), Bolívar (27) y The Strongest (36). Es decir que no se medirá con ninguno de ellos en la Fase 2.

En la fase 2 hay 2 equipos de Brasil, Chile y Colombia.1 equipo de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. A ellos se le suma los tres equipos vencedores de la fase 1 (Alianza Lima, El Nacional, Defensor Sporting, Nacional (Par), Monagas y Bolivia 4).

Rival de Santa Fe y fecha de la llave

Independiente Santa Fe enfrentará a Deportes Iquique en la fase 2 de Copa Libertadores, en una llave ida y vuelta cuya fechas están estipuladas entre el 18 al 20 de febrero (ida) y el 25 al 27 de febrero (vuelta).

La ida se jugará en territorio chileno (estadio Tierra de Campeones) y terminará en Bogotá (estadio El Campín).

Fase 1:

Bolivia 4 vs. El Nacional

Nacional (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

Monagas (venezuela) vs. Defensor Sporting (Uruguay).

Los tres ganadores de esta fase irán a Fase 2.

Fase 2