¿Y James Rodríguez?: São Paulo enfrentaría a Cobresal con "cuatro nombres nuevos"

Este miércoles 10 de abril, São Paulo recibirá a Cobresal para disputar un duelo correspondiente a la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. Los dirigidos por Thiago Carpini necesitan enderezar el camino luego de haber perdido (2-1) contra Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes. James Rodríguez espera recibir una nueva oportunidad y brillar en el Morumbi.

El 'tricolor paulista' no mostró su mejor versión en Córdoba y el cucuteño no aprovechó al máximo la titularidad que le brindaron. Según 'Globo Sporte', "São Paulo tendrá cuatro nuevos nombres en el once", una decisión técnica obligada por las lesione de Rafinha, Lucas y Wellington Rato. Carpini cambiaría el 4-3-3 que presentó en territorio argentino y le apostaría a un 3-5-2.

Con ese esquema, Ferraresi sería la primera novedad en el reciente campeón de la Supercopa de Brasil. Michel Araújo reemplazaría a Wellington y Jonathan Calleri haría lo propio con André Silva. Luciano regresaría a la titular para hacer una dupla ofensiva con el exdelantero de Boca Juniors.

Por su parte, Rodríguez Rubio volvería a figurar en el onceno de Carpini. El volante cucuteño, quien supo alcanzar los octavos de final dela Copa Libertadores 2010 con Banfield, espera redimirse con la 'torcida' de São Paulo y aportar para que su equipo sume sus primeros puntos en la edición 65 de 'la gloria eterna'.

Así formaría São Paulo para enfrentar a Cobresal en la Copa Libertadores

Arquero: Rafael.

Rafael. Defensas: Arboleda, Ferraresi y Diego Costa.

Arboleda, Ferraresi y Diego Costa. Volantes: Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez y Michel Araújo.

Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez y Michel Araújo. Delanteros: Luciano y Jonathan Calleri.

Hora y dónde ver el partido entre São Paulo y Cobresal