¡Inaudito! Fuerte revelación de Sara Uribe y el drama que vivió para dejar a Freddy Guarín

La relación de Fredy Guarín y Sara Uribe fue unas de las más habladas y polémicas en el mundo de la farándula, pues para nadie es un secreto que el divorcio de la presentadora y el futbolista dejaron muchas dudas a sus seguidores, pues cuando todos pensaban que la relación estaba pasando su mejor, se dio a conocer la separación de las celebridades.

La llegada de Guarín al Vasco da Gama, hizo que la relación con Sara volviera a tener un segundo aire, motivo por el cual, la presentadora se fue a convivir con el boyacense a un nuevo país. Sin embargo, no todo pintaba color de rosa como se pensaba, pues la paisa estaba pasando por un momento muy difícil y por tal motivo tomó la decisión de devolverse a Colombia y separarte del exjugador de Millonarios.

El pasado jueves 27 de octubre, la modelo tuvo una interacción con sus seguidores por medio de un en vivo en Instagram, donde la presentadora mostró a todos sus fans la nueva sala que compró, aprovechando la oportunidad para hablar sobre el pasado, recordando el duro momento en el que tomó la decisión de irse de Brasil y volver a iniciar una nueva vida en Colombia.

“Cuando llegué de Brasil, no tenía ni en donde sentarme… Antes de tener esa sala, que regalé, les voy a contar cuando tomé la decisión de separarme y regresé de Brasil…”, inicio con el relato la expareja de Freddy Guarín.

El drama que vivía Sara Uribe con Fredy Guarín

Su historia comenzó, al momento que su hermano, Tomás, decidió invitarla a la playa para hablar de la situación, ya que, según él, su hermana no estaba bien, pues veía que no era feliz y que su sonrisa se estaba perdiendo al pasar de los días.

“Les cuento que este día, yo estaba en la playa con mi hermano, él estaba como preocupado, porque yo ya no sonreía y no era la mujer feliz, que siempre he sido. Mi sonrisa ya no se veía, estaba enferma y tenía el alma muy triste”, agregó la modelo mientras publicó una foto con una niña en la playa.

En medio de la interacción, la paisa continuo su historia, asegurando que no tenía las palabras para explicarle a su hermano la difícil situación, ya que: “no sabía qué tenía en mi interior y me sentía muy enferma”. Y dio a conocer el problema que tenía en la garganta, la cual producía caculos, haciendo que su decaída sea bastante delicada.

“Estaba muy flaca, no me había vuelto a arreglar, el pelo se me estaba cayendo, las uñas se me quebraban. Mi garganta estaba con sangre y yo no podía tragar, hasta tenía mal olor. Me salieron unos cálculos muy grandes, en las amígdalas, yo me los quitaba todas las noches al escondido… Yo no podía ni hablar y me dolía mucho, percibía ese olor dentro de mí y no podía expresarlo a la gente. Era como un dolor en el alma, muy grande, como si estuvieran acabando conmigo, por dentro”, afirmó la presentadora, mientras mostraba imágenes y videos de ese momento.

Tras la difícil situación que vivía, Sara Uribe confirmó que comenzó a orar en la playa, haciendo que su hermano se alejará un poco y se fuera a conversar con personas que se encontraban en el mismo lugar: “le decía a Dios que me pusiera personas que me hablaran, que quería el mensaje de Dios y que, si me tenía que ir de ese lugar, que me lo mostrara”, en ese momento, la historia comienza a dar un giro y se dan a conocer algunas revelaciones, porque explicó la fotografía con la niña en la playa.

“Llega esta niña y me dice: – Tú pareces modelo, bailemos -. Y empezamos a bailar y ella me enseñaba a bailar samba y yo no sabía hablar portugués… Ella me decía que era muy bonita y me abrazaba”, agregó.

Pero, esa no fue la única revelación, pues en el momento que compartió con la niña, apareció un señor, que también se le acercó y le hizo cambiar totalmente la perspectiva que está viviendo en Brasil, junto a Fredy Guarín.

“Se atravesó una persona que recogía basura en la playa, un señor, y ese señor se sentó a mi lado y me abrazó como nunca. Me abrazaba, me abrazaba. Yo le decía que por qué me abrazaba. Mi hermano se quedó asustado y me dijo: – ¿Viste? ¡Ese señor como te abrazó y la niña como te abrazó!”

En ese punto, Sara reconoció que su hermano le dijo: “Tú eres luz, no te puedes apagar, vamos a sonreír, a bailar, a ser felices. Tú tienes que volver a vivir “, la frase que le hizo cambiar la realidad y poner como prioridad a su hijo, motivo por el cual, tomó una maleta y decidió devolverse para Colombia y comenzar de cero.

“Entendí el mensaje de Dios, Dios se me acercó de dos maneras en mi vida y me dio mis mensajes. A los dos días, cogí una maleta, dos morrales y empezamos de cero… Fue una nueva vida para mí, con un motorcito tan lindo en mi vida (su hijo) y fue sinónimo de que yo soy capaz, yo pude, tenía que volver a vivir y en ese lugar querían matarnos y dañarnos. Pero, la maldad y la vida no podían con tanto amor bonito”, finalizó la antioqueña.