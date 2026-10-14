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¿También buscan hacer conciertos en Techo? Presidente de Dimayor respondió

La banda argentina 'Los Fabulosos Cadillacs' tenía programado su concierto en el estadio de Techo para el 17 de octubre y fue cambiado al Vive Claro Music Hall.

Sencia también busca hacer conciertos en Techo: presidente de Dimayor
Foto: IDRD

Noticias RCN

octubre 14 de 2026
08:03 a. m.
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Minutos después del escándalo que se generó en el país a raíz de la cancelación del partido que debían jugar Millonarios y Once Caldas en el estadio El Campín, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, informó en entrevista la posición que la entidad sostiene acerca de esta problemática y los pasos a seguir.

El ente rector del fútbol colombiano informó minutos antes del inicio del juego, que estaba programado a las 8:30 de la noche del martes 13 de octubre, que el juego se cancelaba por las condiciones en las que se encontraba la gramilla de El Campín y con el fin de preservar la salud de los jugadores.

Sencia también busca hacer conciertos en Techo

Durante la entrevista después de la cancelación del partido, el presidente de la Dimayor informó que la posición de la entidad respecto a la problemática es clara: no hay estadios en Bogotá donde se pueda jugar al fútbol e incluso el estadio de Techo, que tiene capacidad para 10 mil personas aproximadamente, también ha sido una opción contemplada por Sencia para la realización de conciertos, pero gracias a una tutela impuesta por la misma Dimayor, se logró descartar esa posibilidad.

El próximo 17 de octubre, Los Fabulosos Cadillacs se presentarán en el Vive Claro Music Hall; sin embargo, su presentación estaba programada en un principio en el estadio Metropolitano de Techo. Aunque se especulaba que el motivo del cambio de escenario se dio por la venta baja de boletería, las declaraciones del presidente de la Dimayor harían referencia a este concierto, por lo que la tutela sería el motivo principal del cambio de recinto.

Santa Fe vs. Jaguares también fue aplazado

El otro partido programado para esta semana en el estadio El Campín era el que debían disputar Independiente Santa Fe y Jaguares; la fecha inicial estaba prevista para el miércoles 14 de octubre, pero debió ser aplazado para el jueves 15 por marchas y movilizaciones en la ciudad. Sin embargo, dadas las circunstancias del terreno de juego, el partido también será aplazado, confirmó Carlos Mario Zuluaga.

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