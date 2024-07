Selección Colombia, a romper su 'maldición' en semifinales de Copa América

Este sábado 6 de julio, la Selección Colombia eliminó a Panamá y avanzó a las semifinales de la Copa América 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se instalaron en el selecto grupo de las mejores cuatro escuadras de la edición 48 del certamen que organiza la Conmebol y están a la espera del ganador del cruce entre Brasil y Uruguay. La 'amarilla' espera ponerle fin a una 'maldición' en esta instancia.

A lo largo de la historia, el combinado nacional ha disputado ocho semifinales del certamen más antiguo del mundo a nivel de selecciones. En 1975, disputó la primera y venció 3-1 a Uruguay en el marcador global, gracias a los goles de Édgar Angulo, Willington Ortiz y José Ernesto Díaz. Las siguientes tres las perdió, contra: 1987 (vs. Chile), 1993 (vs. Argentina) y 1995 (vs. Uruguay).

Después de estas decepciones (cabe resaltar que en las tres ediciones reclamó la medalla de bronce), alcanzó la gloria en 2001. En semifinales, se citó con Honduras tras vencer 3-0 a Perú. El duelo contra 'La H' se llevó a cabo en Palogrande y Colombia se impuso por 2-0 con goles de Gerardo Bedoya y Víctor Hugo Aristizábal. En la final, los dirigidos por Francisco Maturana superaron 1-0 a México y gracias a ese gol de Iván Ramiro Córdoba dieron la vuelta olímpica en El Campín.

La Selección Colombia y su 'maldición' en semifinales de Copa América

Tres años después, Colombia volvió a las semifinales. Se enfrentaron contra Argentina, escuadra que no había asistido en 2001. El partido se jugó en el Estadio Nacional (Lima) y los de Reinaldo Rueda perdieron por 3-0. Carlos Tévez, Lucho González y Juan Pablo Sorín anotaron.

En 2016, la 'tricolor' volvió a dicha instancia y Chile fue su rival. En los primeros 10' minutos, los de José Néstor Pékerman recibieron dos goles (Charles Aránguiz y José Pedro Fuenzalida) y no pudieron recuperarse de ese 'golpe'. El inicio del segundo tiempo se retrasó dos horas debido a una tormenta y la 'amarilla' no encontró los caminos en el Soldier Field (Chicago).

En 2021, Rueda volvió a llevar a Colombia a unas semifinales. Se enfrentaron contra Argentina, de Lionel Messi y compañía, en el Estadio Mané Garrincha. La 'albiceleste' se puso al frente gracias a un gol tempranero de Lautaro Martínez; sin embargo, Luis Díaz anotó al 61' y forzó los penaltis. Dibu Martínez atajó tres cobros y su escuadra avanzó a la final.

Colombia, que disputará su tercera semifinal en las últimas cuatro ediciones, espera romper esta racha y tener la oportunidad de pelear por el oro. Los de Lorenzo esperan por Brasil o Uruguay.

