¡De regreso a las mejores del mundo! Así quedaría Colombia en último ranking Fifa de 2023

En la Selección Colombia todo es carnaval. Los seis puntos de seis posibles en esta última jornada de eliminatorias dejan un sabor bastante bueno e invitan a la ilusión con lo que puede suceder en el futuro próximo, sobre todo con la Copa América a la vuelta de la esquina.

No hay duda de que después del fracaso en el camino a Catar 2022, la obligación principal es clasificar al Mundial de 2026, pero ganar títulos es una deuda que todavía está pendiente y el torneo continental del 2024 aparece como el gran objetivo para darle fuerza a este proceso de Néstor Lorenzo que ha avanzado de manera inmejorable.

Seis triunfos y cinco empates en 11 partidos disputados es el balance general del 2023 de la Selección Colombia a falta de los dos amistosos que jugará en diciembre en Estados Unidos contra Venezuela y México y que cerrará formalmente su calendario en el año. Pero independiente de lo que suceda allí, lo que importa es que el 2023 lo terminará en el tercer puesto en la tabla de las eliminatorias y siendo el único equipo invicto tras cinco fechas.

No ilusionarse con lo hecho hasta hora por Néstor Lorenzo, que acumula 14 partidos dirigidos al frente de la selección y ninguno perdido, es imposible. Que hay cosas por mejorar, sí, siempre las hay, pero como dice un viejo dicho, es mejor corregir ganando que perdiendo, y este es el caso. Los resultados se están dando, y hay jugadores con niveles muy altos en lo individual que facilitan todo que ponen su talento al servicio del equipo.

Los frutos del buen rendimiento de la Selección Colombia empiezan a verse de a poco. Todavía queda mucho camino en la eliminatoria para clasificar al Mundial, pero por lo menos el equipo está figurando de nuevo entre los mejores del mundo.

Así quedará reflejado en el nuevo ranking Fifa, y que será el último del año, en el que Colombia escalará posiciones después de las dos victorias en esta doble fecha contra Brasil y Paraguay. La 'tricolor' estaba en el puesto 17 del escalafón general, y ahora pasará a ocupar la casilla 15, superando a Alemania y a Japón, dos rivales a los que precisamente le ganó este año.

El ranking seguirá estando liderado por Argentina, seguido de Brasil. En la última actualización, Brasil cerraba el podio en el tercer lugar, pero tras las derrotas consecutivas en esta fecha de eliminatorias, caerá al quinto puesto, detrás de Inglaterra y Bélgica.

Después de Argentina y Brasil, Uruguay es la tercera selección sudamericana mejor posicionada antes de Colombia, ocupando la casilla 13 del ranking. Estados Unidos (11), México (12) y Marruecos (14), son otras selecciones que están por arriba de la 'tricolor'.

Top 25 in the November FIFA Rankings to be released on November 30th. pic.twitter.com/IVgJHJl0vO