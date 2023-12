Colombia logró su objetivo contra Venezuela: ganó 1-0 y Néstor Lorenzo probó a varios jugadores

Este domingo 10 de diciembre, la Selección Colombia se citó con la Sub-23 de Venezuela en el Estadio DRV PNK, de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. La 'tricolor' logró su objetivo y se impuso 1-0 contra la juvenil de la 'vinotinto', gracias a un gol en propia puerta de Andrés Ferro. Néstor Lorenzo pudo poner a prueba a varios jugadores, muchos de los cuales sumaron sus primeros minutos con el combinado nacional.

Colombia impuso las condiciones de juego desde el primer minuto y Álvaro Montero, quien portó la cinta de capitán en el estadio del Inter Miami, equipo en el que milita Lionel Messi, fue un espectador de lujo. Es verdad que a la 'amarilla' le tomó un tiempo considerable establecerse en el campo, para empezar a generar opciones de peligro.

Con el paso de los minutos, David Macalister Silva, quien a sus 36 años debutó con la Selección Colombia, pudo asociarse con Sebastián Gómez, Ian Poveda y Jorman Campuzano. La zaga defensiva venezolana pudo contener a Roger Martínez, hasta que en el 40' se abrió el marcador.

Carlos Andrés Gómez, artífice del gol de la Selección Colombia

El ex volante de Atlético Nacional, quien fue transferido al Coritiba, desbordó por la banda derecha, luego de un gran pase del futbolista del Leeds United F. C. Gómez ejecutó un buen centro de zurda y el balón viajó hasta el 'segundo palo'. En ese lugar estaba Carlos Andrés Gómez, ex atacante de Millonarios, quien remató con violencia. El disparo no llevaba buena dirección; sin embargo, Ferro intentó rechazar el peligro y terminó mandándola al fondo de la red.

En el segundo tiempo, Lorenzo le dio minutos a muchos jugadores y rotó su nómina. Daniel Cataño, quien portó la '10', sumó minutos y dio destellos de talento. Al final, no hubo tiempo para más y el estratega argentino llegó a 15 partidos sin conocer la derrota.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia contra México?

El próximo sábado 16 de diciembre, los dirigidos por Lorenzo se enfrentarán contra su similar de México en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, desde las 7:00 p. m. (hora de nuestro país).