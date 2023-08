“No he tenido contacto con nadie de la Selección Colombia”: Jhon Córdoba

Uno de los jugadores que más polémicas ha generado en la Selección Colombia es Jhon Córdoba, quien ha tenido un gran rendimiento deportivo durante las últimas temporadas, pero que a pesar de ser un hombre goleador no ha sido llamado para pertenecer al proceso de Néstor Lorenzo con el equipo nacional.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que uno de los jugadores ‘bloqueados’ por la Federación Colombiana de Fútbol fue precisamente Jhon Córdoba, dejando la puerta abierta para que el delantero FC Krasnodar pueda estar en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026.

En medio de los rumores presentando, el diario El Heraldo de la ciudad de Barranquilla, habló con Jhon Córdoba sobre el posible llamado a la Selección Colombia, dejando claro que hasta el momento no ha tenido contacto con ningún miembro de la Federación, pero que guarda la esperanza de estar dentro de los convocados.

“Son cosas que pasan en la vida, esto es el fútbol. Estoy en un buen momento de mi carrera y voy a disfrutarlo, voy a aprovecharlo, no me voy a desenfocar de lo que estoy haciendo. Si la selección llega, bien y si no, seguiré trabajando porque al final es lo que tengo que hacer (…) Hasta el momento no he tenido ningún contacto con nadie de la Federación”, agregó el delantero colombiano.

Además, dejó claro que siempre tiene la ilusión de todo jugador de fútbol representar al país que lo vio nacer, pero que en dado caso que no llegue el llamado, siempre estará haciéndole fuerza al equipo nacional en los diferentes torneos que disputa.

“Es el anhelo de todos los futbolistas que estamos en buen momento. Vamos a esperar a ver qué pasa (…) Siempre deseándole lo mejor a la selección y a los jugadores que puedan estar ahí. Ojalá se pueda conseguir el objetivo”, añadió Jhon Córdoba.

Jhon Córdoba habló de su gran rendimiento en Rusia

Por último, el jugador colombiano que milita en el fútbol ruso habló del gran rendimiento que ha tenido durante las últimas temporadas, afirmando que todo es recompensa del trabajo realizado durante años, puesto que para nadie es un secreto que Jhon Córdoba tuvo una gran actuación en la Budesliga.

“He venido teniendo buenas temporadas, en Alemania también tuve una temporada donde marqué 21 goles y en la siguiente, 14. Fueron temporadas bastante buenas. Creo que eso se debe al trabajo y la madurez que he adquirido, y pasando el tiempo se va notando en el terreno de juego”, finalizó el delantero.

