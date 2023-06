Sin brillar, la Selección Colombia extendió el invicto de Néstor Lorenzo: venció 1-0 a Irak

La Selección Colombia venció este sábado a su similar de Irak, en un partido de fogueo pensando en el inicio de las Eliminatorias de Sudamérica, rumbo al Mundial de 2026. La 'tricolor' no la pasó bien contra el combinado asiático y logró la victoria gracias a un solitario gol de Mateo Cassierra, quien al minuto 75' venció el arco custodiado por Jalal Hassan.

La idea inicial no le dio frutos a Néstor Lorenzo. No había generación de juego y no hubo llegadas en el primer tiempo. Juan Guillermo Cuadrado, quien hizo las veces de capitán, no se encontró en Mestalla y fue el primero en ser sustituido. El experimentado jugador antioqueño de la Juventus fue reemplazado por Matheus Uribe, quien rápidamente empezó a conectarse y a ordenar al equipo con Jefferson Lerma.

Otro que no influyó fue Diego Valoyes, quien desaprovechó una nueva oportunidad. El atacante de Talleres no hizo daño por la banda derecha y salió del campo por Jhon Arias, quien hizo de las suyas y le dio la asistencia a Cassierra.

Los jóvenes brillaron

El entrenador argentino reaccionó y le dio paso a futbolistas frescos, quienes lograron acoplarse e incomodar a Irak. Yaser Asprilla demostró que puede hacer parte del '11' inicial. El volante oriundo de Bajo Baudó se conectó con sus compañeros y los potenció.

Andrés Salazar y Jorge Carrascal fueron protagonistas y cumplieron.

Por su parte, Cassierra, uno de los más criticados cuando se publicó la convocatoria por sus bajos números goleadores con el Zenit, tardó tres minutos en inflar la red en el estadio del Valencia C.F.

Conexión Arias-Cassierra

Arias desbordó la banda derecha, centró al área y encontró al exatacante del Deportivo Cali, quien con su físico dejó atrás a un defensor iraquí, se reincorporó y sacó un buen remate que se 'coló' entre las piernas de Hassan.

De ahí en adelante, la 'tricolor' mostró su mejor versión. Controló el juego y creó otras oportunidades. Sin duda, Lorenzo tendrá que replantear su estrategia y esquema contra la Selección de Alemania, su próximo rival.