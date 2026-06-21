Estas son las selecciones que han quedado eliminadas en lo que va del Mundial de 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en Estados Unidos, México y Canadá, ha entrado en una fase crítica de su fase de grupos. Mientras potencias y anfitriones como México, Estados Unidos y Alemania celebran una clasificación anticipada a los dieciseisavos de final, la otra cara de la moneda muestra la crudeza del fútbol de élite.

Sin haberse disputado la tercera y última jornada de los grupos, tres selecciones ya han empacado sus maletas de forma matemática: Haití, Turquía y Túnez.

El sueño mundialista terminó de manera abrupta para estos combinados debido a una combinación de resultados deportivos deficientes y una modificación crucial en el reglamento de la FIFA.

En esta edición expandida de 48 equipos, el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos ya no es la diferencia de goles general, sino el resultado del enfrentamiento directo (head-to-head). Esta variante sepultó cualquier milagro matemático para los hoy eliminados.

La debacle de estas selecciones en el Mundial de 2026

Haití

La selección caribeña de Haití regresaba a la máxima cita del fútbol por primera vez desde 1974. Ubicada en el exigente Grupo C, la ilusión se desmoronó rápidamente. En su debut, batallaron con orgullo pero cayeron 1-0 ante Escocia. La sentencia definitiva llegó el pasado viernes en Filadelfia, donde la poderosa selección de Brasil los goleó por 3-0.

A pesar de que teóricamente podrían alcanzar 3 puntos en la última fecha si vencieran a Marruecos, la derrota previa ante Escocia los condena a quedarse en el fondo de la tabla de forma inamovible, ya que jamás podrían superar a los británicos bajo el criterio de duelo directo.

Turquía

El panorama para Turquía, dirigida por el estratega italiano Vincenzo Montella, es quizás uno de los más decepcionantes del certamen. Llegaron al torneo norteamericano catalogados como un equipo capaz de dar la sorpresa, pero encadenaron dos reveses consecutivos en el Grupo D.

Tras perder 2-0 frente a Australia en su primer compromiso, los turcos jugaron su permanencia contra Paraguay en San Francisco. El golpe fue letal desde el arranque: el paraguayo Matías Galarza anotó a los 64 segundos del partido, registrando el gol más rápido en lo que va del torneo.

Pese a que Paraguay jugó todo el segundo tiempo con diez hombres por la expulsión de Miguel Almirón, Turquía no supo descifrar el cerrojo sudamericano y cayó 1-0. Al igual que Haití, se quedan con cero puntos y sin opciones de pelear el cupo como uno de los mejores terceros.

Foto: AFP

Túnez

La lista de las primeras víctimas la completa Túnez en el Grupo F. Los africanos no lograron hacer pie en un sector dominado con autoridad por los Países Bajos y Japón. Dos derrotas al hilo y un registro adverso de goles terminaron por certificar su eliminación antes de tiempo, dejando en evidencia las enormes distancias futbolísticas que aún sufren frente a las potencias de Europa y Asia en este nuevo formato de competencia masiva.