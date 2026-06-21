🔴EN VIVO🔴 Bélgica vs. Irán, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

El grupo G de la Copa del Mundo 2026 volverá a tener actividad este domingo 21 de junio.

Bélgica, que en su debut empató 1-1 vs. Egipto, enfrentará a Irán, que igualó 2-2 en el primer partido contra Nueva Zelanda.

El partido se jugará en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por la señal principal y la App del Canal RCN, desde la 1:00 p.m.

¿Cómo está el grupo de Bélgica e Irán en el Mundial 2026?

Tras los primeros partidos disputados en el grupo G de la Copa del Mundo, aún no se ha roto la igualdad y la tabla de posiciones se encuentra así:

Nueva Zelanda: 1 punto (0). Irán: 1 punto (0). Bélgica: 1 punto (0). Egipto: 1 punto (0).

¿Cuándo será el tercer partido de Bélgica en el Mundial 2026?

La Selección de Bélgica, liderada por Kevin De Bruyne, jugará el viernes 26 de junio por la tercera fecha de la Copa del Mundo.

Su rival será Nueva Zelanda, en el Estadio BC Place Vancouver, a las 10:00 de la noche.

¿Cuándo será el tercer partido de Irán en el Mundial 2026?

Por su parte, la Selección de Irán también jugará el viernes 26 de junio por la tercera fecha de la Copa del Mundo 2026.

Su rival será Egipto, en el Estadio Seattle, que está habilitado para 68.740 espectadores. Además, el balón comenzará a rodar a partir de las 10:00 de la noche.

¿Cuál fue la primera titular de Bélgica en el Mundial 2026?

Para el debut contra Egipto, Bélgica salió al terreno de juego con el siguiente once:

Courtois en el arco; Meunier, Ngoy, Mechele y Castagne en la defensa; Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne y Doku en la zona de volantes; y Ketelaere de delantero.