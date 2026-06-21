CANAL RCN
Deportes

🔴EN VIVO🔴 Bélgica vs. Irán, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

¡Conéctese con todas las emociones de este partido correspondiente al grupo G de la Copa del Mundo!

Foto: AFP.

Nicolás Forero

junio 21 de 2026
11:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El grupo G de la Copa del Mundo 2026 volverá a tener actividad este domingo 21 de junio.

Bélgica, que en su debut empató 1-1 vs. Egipto, enfrentará a Irán, que igualó 2-2 en el primer partido contra Nueva Zelanda.

🔴EN VIVO🔴 España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO
RELACIONADO

🔴EN VIVO🔴 España vs. Arabia Saudita, por el Mundial 2026: siga aquí el partido EN DIRECTO

El partido se jugará en el Estadio Los Ángeles, en Inglewood, Estados Unidos, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido por la señal principal y la App del Canal RCN, desde la 1:00 p.m.

¿Cómo está el grupo de Bélgica e Irán en el Mundial 2026?

Tras los primeros partidos disputados en el grupo G de la Copa del Mundo, aún no se ha roto la igualdad y la tabla de posiciones se encuentra así:

  1. Nueva Zelanda: 1 punto (0).
  2. Irán: 1 punto (0).
  3. Bélgica: 1 punto (0).
  4. Egipto: 1 punto (0).

¿Cuándo será el tercer partido de Bélgica en el Mundial 2026?

La Selección de Bélgica, liderada por Kevin De Bruyne, jugará el viernes 26 de junio por la tercera fecha de la Copa del Mundo.

Su rival será Nueva Zelanda, en el Estadio BC Place Vancouver, a las 10:00 de la noche.

¿Cuándo será el tercer partido de Irán en el Mundial 2026?

Por su parte, la Selección de Irán también jugará el viernes 26 de junio por la tercera fecha de la Copa del Mundo 2026.

Su rival será Egipto, en el Estadio Seattle, que está habilitado para 68.740 espectadores. Además, el balón comenzará a rodar a partir de las 10:00 de la noche.

¿Cuál fue la primera titular de Bélgica en el Mundial 2026?

Para el debut contra Egipto, Bélgica salió al terreno de juego con el siguiente once:

Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy
RELACIONADO

Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Courtois en el arco; Meunier, Ngoy, Mechele y Castagne en la defensa; Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne y Doku en la zona de volantes; y Ketelaere de delantero.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de España

🔴EN VIVO🔴 España 3 vs. Arabia Saudita 0, por el Mundial 2026: ¡Doblete de Oyarzabal!

Selección de Uruguay

Uruguay vs. Cabo Verde, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO hoy

Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado rompió el silencio sobre las elecciones en Colombia: ¿reveló su voto?

Otras Noticias

Astrología

"Necesita cuidarse mucho": Mhoni Vidente rompió el silencio nuevamente con esta predicción

Mhoni Vidente aseguró que un mandatario podría estar en peligro. ¿Qué dijo exactamente?

Elecciones en Colombia

¿Cuánto ganarán el nuevo presidente y vicepresidente de Colombia?

El país está a pocas horas de conocer quién será el nuevo presidente de la República.

Ministerio de Salud

En Colombia más de mil pacientes requieren transfusiones de sangre en un día

Elecciones en Colombia

¿Con cuántos votos ganaron los últimos presidentes de Colombia?

Estados Unidos

JD Vance califica de “histórica” reunión entre EE. UU. e Irán en Suiza para buscar fin de la guerra en Medio Oriente