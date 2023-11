Hinchas del Cúcuta ingresaron al campo de juego para agredir a los futbolistas de Millonarios: en video

En medio de una emocionante jornada deportiva, el Estadio General Santander se convirtió en escenario de tensión y violencia, luego de que un grupo de hinchas del equipo Cúcuta Deportivo intentara agredir a los jugadores de Millonarios. Los hechos se presentaron luego de que Millonarios lograra eliminar a Cúcuta Deportivo en la semifinal de la Copa Colombia, y así, clasificarse para enfrentarse al Atlético Nacional en la gran final. Ante la expectativa de remontada, el estadio se llenó de fanáticos ‘motilones’ que esperaban vivir una noche de celebración.

Grupo de aficionados del Cúcuta se tomaron el campo de juego del General Santander

Sin embargo, al finalizar el partido, un grupo de aficionados ingresó al terreno de juego con la intención de agredir a los jugadores del equipo capitalino. La situación generó momentos de tensión e incertidumbre, quedando reflejada en videos que circulan en redes sociales y medios de comunicación.

Qué vergüenza esto. Hinchas del Cúcuta invadieron la cancha para agredir a los jugadores de Millonarios al final del partido.



¿Y la logística de @Cucutaoficial?



¿Y la @PoliciaCucuta?



Bien, gracias.



El estadio General Santander merece sanción @Dimayorpic.twitter.com/p8DOLykhe6 — WillyRodríguez (@WillyRodri13) November 6, 2023

Ante tales hechos violentos, el club Millonarios informó que, por razones de seguridad para sus jugadores, no se pudieron entregar declaraciones a la prensa. "Millonarios FC informa que debido a que no hay garantías de seguridad para nuestro plantel, Andrés Llinás no realizó la entrevista de jugador del partido para Win Sports en el estadio General Santander", comunicó el equipo en sus redes sociales.

Preocupante situación de seguridad en el fútbol colombiano

La seguridad en los estadios ha sido un tema de preocupación constante en el fútbol colombiano, y este incidente no hace más que resaltar la importancia de implementar medidas efectivas para garantizar la integridad de los jugadores y los hinchas.

El próximo desafío para Millonarios será enfrentarse al Atlético Nacional en la final de la Copa Colombia, en la que ambos equipos buscarán alzarse con el título. Esperemos que este encuentro se desarrolle en un ambiente de sana competencia y respeto, dejando de lado los actos violentos que empañan el deporte.

Por su parte, la Dimayor realizará el próximo miércoles 8 de noviembre, el respectivo sorteo para definir las sedes y las fechas de la gran final.