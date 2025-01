"Si James Rodríguez viene a Barranquilla es para firmar con Junior": Fuad Char

Todo el entorno de Junior de Barranquilla está atento a la operación que adelantan las directivas del 'tiburón' para fichar a James Rodríguez. Deportes RCN habló en exclusiva con Fuad Char y reveló detalles de la situación actual de dicha transferencia, la cual marcaría un antes y un después en el Fútbol Profesional Colombiano.

Rodríguez Rubio rescindió su contrato con Rayo Vallecano y quedó como agente libre. El volante cucuteño, de 33 años, no tuvo ningún tipo de rodaje en el equipo de Iñigo Pérez y dejó una gran desazón entre la afición 'franjirroja'. Pues bien, está en busca de un nuevo desafío.

El mediocampista nortesantandereano, quien fue elegido el 'MVP' de la última edición de la Copa América, se fue fue muy joven al exterior. Cuando tenía 17 años pasó del Envigado a Banfield, equipo con el cual conquistó la Primera División de Argentina A-2009. Lo demás es historia. Pasó por Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, fue goleador del Mundial de Brasil 2014, ganó dos versiones de la Champions League y reclamó el Premio Puskás.

Fuad Char habló de la situación de James Rodríguez

"Yo pienso que si él (James Rodríguez) viene a Barranquilla es porque viene a firmar con nosotros. Cuando hablamos aquí del nombre de James, Christian Daes me dijo 'déjame y lo llamo' y a los quince minutos me llamó y me dijo 'a él le gustaría venir a Junior'. Entonces dije 'vamos pa' lante' y empezamos a hablar. Llevamos los últimos 10 días conversando. Christian está tratando de que James venga de Europa a Miami", empezó diciendo el propietario del 'tiburón' en una conversación exclusiva con Deportes RCN.

César Farías se ilusiona con la llegada de James Rodríguez

"Cuando salió el nombre de James, el 'profe' Farías dijo '¡James! habría alguna posibilidad de que lo traigamos, eso sería buenísimo para nosotros. Puede que no corra, pero pone la pelota donde quiera'", concluyó Char.