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Arden los ocho: Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras el empate de Millonarios y derrota de Nacional

Los ocho mejores se ponen apretados en el cierre del todos contra todos.

Foto: Prensa Nacional y Millonarios

Mateo Alfonso Rey

octubre 21 de 2026
06:40 a. m.
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La fase decisiva del fútbol profesional colombiano no da tregua y la jornada del martes reconfiguró por completo las aspiraciones de los equipos que luchan por un cupo en los cuadrangulares finales.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay quedó de infarto luego de los cuatro partidos disputados este martes. Uno de los duelos que movió todo fue el entretenido empate entre Millonarios y Once Caldas.

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El enfrentamiento entre embajadores y albos prometía alto voltaje en la capital y no defraudó a los espectadores. Millonarios saltó al terreno de juego buscando adueñarse de la pelota y golpear rápido para consolidarse en la parte alta de la clasificación. A través del juego asociativo y el empuje de sus bandas, el conjunto capitalino logró romper la resistencia del 'Blanco Blanco' para ponerse en ventaja y controlar buena parte de las acciones.

Sin embargo, Once Caldas demostró por qué es un rival combativo que vende cara cada derrota. Dirigidos con pragmatismo y carácter, los manizaleños no bajaron los brazos, adelantaron líneas en el tramo complementario y aprovecharon los desajustes defensivos del cuadro local.

Tras varios avisos en el arco azul, llegó el agónico gol del empate 1-1 que enmudeció por instantes El Campín y repartió los puntos al cierre del cotejo.

Otro de los duelos que movió la tabla fue la derrota de Atlético Nacional en su visita al Cúcuta Deportivo. Los motilones se quedaron con tres puntos valiosos que los metieron en los mejores e ilusionan a sus hinchas con pelear el título de fin de año.

Así quedó la tabla de posiciones de la liga colombiana

  1. América de Cali: 14 PJ | 28 PTS
  2. Atlético Nacional: 13 PJ | 26 PTS
  3. Deportivo Cali: 14 PJ | 26 PTS
  4. Millonarios FC: 16 PJ | 26 PTS
  5. Atlético Bucaramanga: 13 PJ | 25 PTS
  6. Independiente Medellín: 14 PJ | 23 PTS
  7. Independiente Santa Fe: 13 PJ | 22 PTS
  8. Cúcuta Deportivo: 14 PJ | 21 PTS
  9. Once Caldas: 15 PJ | 20 PTS
  10. Deportes Tolima: 15 PJ | 20 PTS
  11. Águilas Doradas: 14 PJ | 19 PTS
  12. Llaneros: 14 PJ | 17 PTS
  13. Internacional Palmira: 15 PJ | 17 PTS
  14. Alianza FC: 14 PJ | 15 PTS
  15. Deportivo Pereira: 14 PJ | 13 PTS
  16. Junior de Barranquilla: 14 PJ | 12 PTS
  17. Boyacá Chicó: 14 PJ | 12 PTS
  18. Fortaleza CEIF: 14 PJ | 11 PTS
  19. Jaguares de Córdoba: 13 PJ | 10 PTS
  20. Deportivo Pasto: 13 PJ | 9 PTS
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