Daniel Ruiz marcó un golazo con Millonarios, pero Once Caldas le dañó la fiesta

Daniel Ruiz hizo vibrar a los hinchas de Millonarios con una espectacular anotación desde fuera del área ante Once Caldas, en el estadio El Campín.

El mediocampista sacó un potente remate que superó al arquero Parra y terminó en el fondo de la red, en una jugada que hizo vibrar El Campín.

El gol llegó al minuto 67 y desató la celebración en Bogotá. Sin embargo, la alegría azul no duró hasta el final: Once Caldas encontró el empate por medio de Dayro Moreno, quien convirtió desde el punto penalti después de una falta cometida por Stiven Vega.

¿Cómo fue el golazo de Daniel Ruiz ante Once Caldas?

La jugada de Daniel Ruiz tuvo todos los ingredientes para convertirse en una de las imágenes destacadas de la fecha. El volante encontró espacio fuera del área y sacó un remate de media distancia con potencia y precisión.

El balón superó la estirada del guardameta rival, pegó en la parte superior de la portería y picó dentro del arco, una trayectoria que terminó por encender las tribunas de El Campín.

La ejecución provocó la euforia de los aficionados de Millonarios, que vieron en la anotación una muestra de la calidad técnica del mediocampista.

Millonarios no pudo quedarse con la victoria frente a Once Caldas

Pese a la espectacular anotación, Millonarios no logró conservar la ventaja. Una infracción de Stiven Vega dentro del área derivó en un penalti para Once Caldas, que Dayro Moreno transformó en gol para establecer el empate.

El resultado dejó sensaciones encontradas para el equipo embajador. Por un lado, la calidad individual de Ruiz se llevó buena parte de la atención; por otro, la pérdida de dos puntos en casa representó una oportunidad desaprovechada para ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

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Con este empate, Millonarios quedó en la cuarta posición con 26 puntos, mientras que Once Caldas llegó a 20 unidades y se mantiene cerca del grupo de clasificados a los cuadrangulares.