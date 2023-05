¿Tomás Ángel a River Plate? el jugador le ‘coquetea’ al equipo ‘millonario’ en el Mundial Sub-20

Tomás Ángel, delantero de la Selección Colombia Sub- 20 se refirió a River Plate, luego de la victoria 2-1 frente a Japón, en donde fue pieza clave y anotó el segundo gol del partido. Al finalizar el encuentro, el futbolista mencionó en entrevista que su anhelo es jugar en Inglaterra. Sin embargo, se mostró entusiasmado con jugar en algún momento con el equipo ‘millonario’.

Declaraciones de Tomás Ángel

“Tengo mi sueño claro y es jugar en la Premier League, quiero llegar allá. Adoro Arsenal, y mi sueño es poder jugar en ese club. También, me encanta River, esta ciudad transmite una pasión por el fútbol que se me erizó la piel cuando llegué acá. Es algo raro, nunca lo había sentido, es un país futbolero que tiene mucho amor por este deporte. Si puedo jugar en River lo dirá el tiempo, pero que me encanta River, me encanta “.

Con estas declaraciones, el futbolista demostró su gusto por el cuadro de ‘la banda cruzada’ y quizás pueda repetir la historia de su padre, Juan Pablo Ángel.

Juan Pablo Ángel y su paso por River

El padre de Tomás fue un jugador importante en el elenco titular entre 1998 y 2000, haciendo parte del fenómeno grupo: Los cuatro fantásticos. Entre ellos, el colombiano junto a Ortega, Aimar y Saviola. El delantero jugó 132 partidos con el cuadro ‘millonario’ y convirtió 62 goles. Uno de los más importantes se lo marcó a Boca Juniors en el clásico argentino en 1999 en el torneo apertura, en donde River ganó 2-0 con goles de Aimar y Juan Pablo Ángel.

En sus palmares, logró dos títulos y debido a su excelente rendimiento fue contratado por el Aston Villa.

Tomás Ángel en la Selección Colombia

El cuadro ‘cafetero’ inició el Mundial Sub- 20 de la mejor manera, ganando en sus dos primeros partidos y Ángel puso su cuota goleadora para vencer a Japón y lograr la clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo disputada en Argentina. El próximo partido del conjunto dirigido por Héctor Cárdenas será el próximo sábado ante Senegal por la fecha 3 del campeonato, a las 4:00 p.m. hora colombiana.