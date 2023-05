James Rodríguez no le cierra la puerta al FPC: "Me gustaría Tolima o uno de Medellín"

Si bien el verano es una de las épocas más esperadas por las personas de todo el mundo por la temporada de vacaciones, el que más espera que lleguen esos meses es James Rodríguez, pero para poder definir el rumbo de su carrera.

Hace casi dos meses que el '10' está sin equipo tras su salida traumática de Olympiacos y desde entonces ha seguido entrenándose de manera individual e intensa para poder convencer que su fútbol sigue vigente para estar en una liga top de Europa. Ese es su único objetivo.

James concedió una entrevista exclusiva a Noticias RCN en la que habló de su intimidad, como hace muchos años no lo hacía. Contó detalles del fracaso de la Selección Colombia en la eliminatoria rumbo a Catar 2022 y de su relación con Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz, pero también se refirió a lo que se viene para su trayectoria profesional.

Rodríguez fue contundente y no dio margen a especulaciones: su único deseo es jugar en Europa y no hay chances para que vaya a otra liga. Una prueba de ello es que hace poco rechazó la oferta de Botafogo de Brasil a pesar de ser atractiva desde lo económico. También desecharía una propuesta millonaria del exótico fútbol de Malasia.

James confesó que quiere jugar en el fútbol colombiano

A punto de cumplir 32 años, una de las incógnitas que rodea al futuro de James Rodríguez es si en algún momento jugará en el fútbol colombiano, aunque debutó en Envigado, por muy poco tiempo pudo disfrutar el país de su talento en las canchas del FPC.

En diálogo exclusivo con Noticias RCN, el '10' respondió que sí le gustaría hacerlo, pero no por el momento y se animó a decir en qué equipos desearía jugar.

"¿Por qué no? Uno no puede cerrarle las puertas a nadie. Desde niño siempre quise jugar en el fútbol colombiano, jugué en Envigado, pero muy poco, todo fue muy rápido y no lo pude disfrutar", dijo.

¿En qué equipo colombiano jugaría James Rodríguez

"Yo vine desde muy pequeño a Medellín...no sé, es mi casa. No sé dónde, pero es algo que lo he debatido mucho con todos mis amigos. Deportes Tolima es el equipo que yo siempre quise de niño porque lo veía jugar y quería jugar ahí. Vine a Medellín muy niño", añadió sobre la camiseta que le gustaría vestir.

Finalmente, reiteró ese anhelo de jugar en el país, pero sentenció que será más adelante: "dentro mis metas, dentro mis prioridades no está ahora venir a Colombia, pero en unos años se puede dar, no sé".