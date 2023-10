Comandan Darwin Núñez y Valverde: revelan la titular de Uruguay para enfrentar a Colombia

La Selección Colombia quiere dar un paso importante este jueves en su objetivo de clasificar al Mundial de 2026. Teniendo en cuenta que habrá más cupos, entre más rápido se gane, más rápido podrá asegurarse un lugar en la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá.

Con cuatro puntos, la 'tricolor' es tercera en la tabla de las eliminatorias detrás de Brasil y de Argentina, y quiere continuar esa buena senda contra Uruguay, el tercer rival más importante a nivel sudamericano luego de los 'cariocas' y 'gauchos'.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa marchan en la cuarta posición con tres unidades, por lo que el partido de este jueves en el Metropolitano de Barranquilla tiene un valor agregado. El que gane va a ser el que le siga la pista a Brasil y a Argentina y el que dará un golpe de opinión como el equipo más fuerte detrás de esos dos.

Uruguay viene de una derrota en su último partido visitando a Ecuador, por eso, ganar fuera de casa contra Colombia es todo un reto y también una necesidad. No obstante, Bielsa sabe bien que su ciclo apenas está comenzando y que la intención de que su estilo se plasme rápido no es sencillo, pero de igual manera le imprime carácter a sus jugadores para estar a la altura de la selección 'charrúa'.

Como consecuencia de ese poco margen de probar alternativas y la necesidad de consolidar un equipo pronto, en Uruguay aseguran que Marcelo Bielsa no tiene muchas dudas para confeccionar el once titular para enfrentar a la Selección Colombia este jueves en Barranquilla. Sin embargo, hay tres jugadores que no vienen bien en lo físico y unos en lo deportivo, por lo que el DT argentino estaría pensando en meter mano.

Las dudas en la titular de Uruguay

El primer cambio estaría en el arco, pues Sergio Rochet no está al 100 en lo físico y en su lugar ingresaría Franco Israel, de buen inicio de campaña con el Sporting de Lisboa. El segundo interrogante aparece en el lateral izquierdo con Joaquín Piquerez, quien venía siendo el titular y ha tenido un buen rendimiento en Palmeiras, pero que estuvo comprometido en la derrota con Ecuador. Mathías Olivera, inicialista en Catar 2022, sería su reemplazante.

La tercera y última duda que tendría Bielsa sería en el extremo derecho, pues para él el fijo es Facundo Pellistri, quien ha venido teniendo cada vez más minutos en Manchester United, pero el muy buen nivel de Agustín Canobbio en Athletico Paranaense lo haría ganarse un lugar para compartir tridente ofensivo junto a Maximiliano Araújo y Darwin Núñez.

La cuarta novedad, más no duda, es el regreso de Ronald Araujo, quien no fue tenido en cuenta para el inicio de la eliminatoria por lesión, pero que ahora tomará su lugar y será el líder de la defensa junto a Sebastián Cáceres. Aunque otro regreso esperado es el de Matías Vecino, de gran nivel en Lazio, Bielsa no cambiaría su mediocampo conformado por Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolás De La Cruz.

Así formaría Uruguay contra Colombia

Así las cosas, Uruguay formaría de la siguiente manera contra Colombia este jueves: Sergio Rochet o Franco Israel / Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Joaquín Piquerez o Mathías Olivera / Manuel Ugarte, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz / Maxi Araújo, Facundo Pellistri o Agustín Canobbio, y Darwin Núñez.